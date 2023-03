Millonarios cayó con Mineiro, quedó eliminado de la Libertadores y ahora jugará la Suramericana

Atlético Mineiro hizo valer su condición de local y derrotó este miércoles 3-1 a Millonarios en el estadio Mineirao, de Belo Horizonte, en un marcador que parece un poco largo frente a las acciones que se vieron a lo largo de los 90 minutos.



La derrota dejó al cuadro bogotano por fuera de la Copa Libertadores, aunque tendrá como consolación la disputa de la Copa Suramericana, donde acompañará a Deportes Tolima e Independiente Santa Fe en el torneo continental.



Durante el primer tiempo el cuadro azul no sufrió el partido, se paró bien en el terreno de juego y Mineiro no llegó con peligro latente a los predios de Álvaro Montero. Al contrario tuvo las dos acciones más claras para abrir el marcador.



No habían pasado más de 10 minutos cuando David Silva robó un balón en la mitad de la cancha, en una mala salida del conjunto local, y se la cedió a Leonardo Castro, quien entrando al área trastabilló y le quedó el esférico a Silva, que definió incomodó por encima del palo.



La otra acción llegó con un pase englobado desde el costado izquierdo en ataque de Silva, que encontró solo en el centro del área a Juan Carlos Pereira, quien solo frente al portero Everson no supo definir y se la entregó en las manos.



Para la segunda mitad, Millonarios arriesgó más. El técnico Alberto Gamero sacó a Pereira, con amarilla, por Jader Valencia, con la intención de tener más presencia por la banda izquierda. Pero a los 49 minutos Paulinho pegó por primera vez.



En centro magistral de Hulk al segundo palo, encontró al delantero solo frente a Álvaro Montero, que no pudo hacer nada frente al cabezazo que terminó al fondo de la red. Millonarios no reaccionó y a los 81 minutos apareció nuevamente Paulinho a la espalda de la defensa y marcó.



Al final, en el 88, apareció Hulk con una chalaca en el borde del área, que terminó metiéndose por el palo de Montero, que tuvo complicidad en la tercera anotación del Mineiro. Fernando Uribe, en tiempo de adición, colocó el descuento para que el marcador no se viera muy largo.



El partido se resume en la efectividad del cuadro brasileño, pues mientras Millonarios no aprovechó las dos opciones que tuvo en el arranque del partido, Mineiro metió las tres claras que tuvo a lo largo de los 90 minutos.