Milán-Nápoles, duelo italiano en cuartos de final de la Liga de Campeones

El bólido del Milán Rafael Leao contra el regateador del Nápoles Khvicha Kvaratskhelia. La eliminatoria de cuartos de la Champions 100% italiana arranca el miércoles en San Siro (2:00 p.m.) con el gran atractivo de ver frente a frente a los dos atacantes más seductores de la Serie A.



¿Quién es mejor entre los dos? "No lo sé...", respondió con prudencia el portugués Leao a principios de abril tras su espectacular doblete contra el Nápoles en el campeonato (4-0).



El internacional luso de 23 años salió de este partido con la moral por las nubes tras dos meses y medio sin marcar, portando en sus manos la camiseta N.77 de Kvaratskhelia, el extremo izquierdo del Nápoles de 22 que ha maravillado al fútbol europeo este curso.



"Soy un fan suyo. Me gusta lo que hace en el campo, se me parece un poco. Ha hecho una gran temporada", dijo 'Rafa' sobre 'Kvara', autor de 14 goles y 14 asistencias esta temporada contando todas las competiciones.



El georgiano ha sido el complemento perfecto del potente Victor Osimhen, baja el miércoles en Milán por un problema en un aductor. Tampoco estará el otro 9 de la plantilla de Luciano Spalletti, Giovanni Simeone, tocado en un muslo.



"No cambia nada para nosotros, sabemos que el Nápoles tiene grandes jugadores, todos son fuertes", señaló Theo Hernández este martes sobre las bajas.



Totalmente desconocido cuando se unió al Nápoles en la pasada pretemporada procedente del Dinamo Batumi, 'Kvara' hizo olvidar rápidamente al capitán Lorenzo Insigne, que emigró a Canadá. Se metió al estadio Diego Maradona en el bolsillo gracias a su técnica, regate y energía interminable.

- 'Bajones de concentración' -

Leao, uno de los artífices del Scudetto logrado por el Milán la pasada temporada, había perdido un poco el paso tras el Mundial de Catar-2022. Pero se ha despertado en el momento clave de la temporada, recuperando su velocidad y técnica.



Con problemas en ataque, a la imagen del 0-0 que firmó en Empoli el viernes, cuando Leao solo entró en la segunda parte, el Milan depende en gran medida de la inspiración del portugués, mejor goleador (10) y asistente (6) rossonero en el campeonato.



Leao y Kvaratskhelia "se parecen" en el sentido en que aportan a sus equipos "un arma letal, la rapidez de ejecución", señaló en La Gazzetta dello Sport el antiguo internacional georgiano Kakha Kaladze, que ganó dos Ligas de Campeones con el Milán (2003 y 2007).



"Leao es devastador. Como antiguo defensa, puedo decirles que es muy difícil marcarlo. Visto del exterior, creo que su punto débil actual es poder tener algunos bajones de concentración. En cuanto a 'Kvara', parece que juega en la Serie A desde hace tres años", añadió el exfutbolista de 45 años, actual alcalde de la capital georgiana Tiflis.

- Lejos de los mejores pagados -

Que Kvaratskhelia se quede al menos tres años es el sueño de todos los hinchas del Nápoles, pero el jugador se ha convertido en objeto de deseo de todas las grandes escuderías del continente.



A los que aconsejan al Nápoles que le suba el salario inmediatamente (está lejos de formar parte de los 10 mejores pagados del efectivo) el carismático presidente Aurelio De Laurentiis contesta con vehemencia, recordando que firmó hasta 2027: "¿Por qué revisar el contrato? los contratos se hacen entre dos y no hemos firmado por un año".



El Milan, por su parte, ya ha comenzado las negociaciones para renovar a Leao, que llegó en 2019 y acaba contrato en 2024.



Los Rossoneri estarían dispuestos a multiplicar por cuatro su salario (actualmente gana 1,64 millones de dólares, según la prensa), pero seguramente recibirá propuestas más jugosas desde la Premier League.



En la Serie A el Nápoles es prácticamente campeón -16 puntos con el segundo, la Lazio- y el Milán es cuarto, peleando por la zona Champions. Mientras, ambos se cruzan en Europa, el teatro más lujoso en el que puede exhibir a sus dos figuras.