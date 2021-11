Miguel Borja: "Las lesiones son momentos difíciles y no es fácil quedarse por fuera"

La Selección Colombia inició este lunes su tercer día de entrenamientos en Sao Paulo, pensando en el duelo frente a Brasil por las Eliminatorias suramericanas al Mundial de Catar 2022.



En la primera atención a medios habló el delantero Miguel Borja, una de las novedades de la convocatoria del combinado nacional para esta doble fecha Fifa de noviembre.



La falta de gol de la Selección: "A todas las selecciones le pasa que les es difícil marcar gol. El otro equipo también se prepara. Nuestros jugadores vienen marcando goles en sus clubes y eso es importante".



¿Qué se debe revisar de la última fecha Fifa?: "Debemos pensar en el ahora. En cada entreno nos preparamos de la mejor manera. No podemos pensar en que no se ha marcado, acá cada entreno es una final".



¿Algo para analizar de los últimos juegos?: "Miré los partidos anteriores como hincha, no hice mucho análisis. Yo vivo los partidos desde esa óptica, después con los profesores analizamos todo con los videos".



¿Cómo enfrentar a Brasil?: "El trabajo de nosotros es entrenarnos bien y en los partidos salir a ganar. Queremos salir a jugarle bien a Brasil, debemos tener cuidado y estar concentrados. Tenemos el potencial para poder ganarles".



La ausencia de Falcao García: "Las lesiones son momentos difíciles. No es fácil quedarse por fuera de una convocatoria. En mi lesión me aferré mucho a Dios. A Falca le deseo una pronta recuperación".



Este lunes se espera que el resto de jugadores que militan en el fútbol europeo lleguen a la concentración y ya mañana el cuerpo técnico pueda trabajar con el grupo completo.