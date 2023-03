México, Panamá, Canadá y Estados Unidos clasificaron a la fase final de la Liga de Naciones

Estados Unidos, México, Canadá y Panamá consiguieron el pase a las semifinales la Liga de Naciones de la Concacaf-2022-23 tras quedar en primer lugar de sus respectivos grupos en la Liga A del torneo al término de la sexta y última jornada finalizada este martes.



Las semifinales están previstas para el 15 de junio y se jugarán en el estadio Allegiant Stadium de la ciudad de Las Vegas (EEUU). La final será en el mismo escenario el 18 de junio.



Grupo A



El pasado domingo México consiguió en casa un empate 2-2 ante Jamaica para validar su liderato final en el grupo A con 8 puntos y pasar a la fase final a costa de su oponente, que aspiraba a vencer a los aztecas para arrebatarles la primera plaza.



Jamaica empezó bien y en el minuto 7 ya vencía a los locales con gol de Bobby Reid, pero diez minutos después México ahoga las esperanzas isleñas con un tanto de Orbelín Pineda.



La misma pauta ocurrió pasada la media hora de partido. Edson Álvarez anotó en propia puerta en el minuto 32 pero Hirving Lozano volvió a igualar, y ya de manera definitiva, al filo del descanso con una diana de penal.



Jamaica (6) y Suriname (1) quedaron fuera del torneo.



Grupo B

​

Panamá acabó líder del grupo B tras vencer este domingo a Costa Rica, sumar 10 puntos, y conseguir el último boleto disponible para las semifinales.



Un solitario gol de José Fajardo en el minuto 77 en el partido contra los ticos en San José sirvió a los centroamericanos para ser los únicos representantes del istmo entre los cuatro mejores.



Panamá no ha recibido en los tres encuentros disputados en la Liga de Naciones ningún gol, el único de los 12 combinados nacionales de la Liga A.



Costa Rica (6) y Martinica (1) no clasificaron.



Grupo C

​

Canadá dio el golpe en el grupo C al golear en Toronto 4-1 a Honduras. Ambas selecciones comenzaron la jornada empatados a puntos, pero Canadá salió decidida a conseguir la clasificación y pasados los 10 minutos ya vencía 2-0.



Cyle Larin abrió la cuenta en el minuto 8 y marcó el segundo tres minutos después. Jonathan David aumentó la cuenta tras el descanso y, Honduras redujo la distancia gracias al tanto Jorge Benguché en minuto 73, Jonathan Osorio puso el cuarto y decisivo al filo del final.



Honduras (6) y Curazao (3) se quedaron en el camino.



Grupo D



Estados Unidos, que ya había garantizado su pase a la 'final four' en la jornada previa por el grupo D, igualmente venció el pasado domingo al término de la fase de grupos con un escueto 1-0 como local ante El Salvador, pero suficiente con el gol marcado por Ricardo Pepi.



El conjunto de las barras y estrellas espera rival en la semifinal como favorito con tres victorias y un empate, 14 goles a favor y apenas dos en contra. La mejor estadística de los 12 participantes de la Liga A.



El Salvador (5) y Granada (1) fueron eliminados.



Clasificación:



Grupo A Pts.

1. México 8.

2. Jamaica 6.

3. Surinam 1.



Grupo B Pts.

1. Panamá 10.

2. Costa Rica 6.

3. Martinica 1.



Grupo C Pts.

1. Canadá 9.

2. Honduras 6.

3. Curazao 3.



Grupo D Pts.

1. Estados Unidos 10.

2. El Salvador 5.

3. Granada 1.