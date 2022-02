Messi, Neymar y Mbappé, listos para recibir con el PSG al Real Madrid en Liga de Campeones

El París Saint-Germain recibe el martes al Real Madrid (3;00 p.m. de Colombia) en la ida de unos octavos de final de Champions convertidos en un choque de estrellas que buscan dar un paso hacia cuartos de final.



Los dos líderes de sus respectivos campeonatos ligueros se miden en el Parque de los Príncipes parisino, en el encuentro más atractivo de esta eliminatoria, al que se llega tras un polémico sorteo de octavos.



Unos errores en ese sorteo llevaron a la repetición del mismo después que, en un primer momento, el Real Madrid hubiera quedado emparejado con el Benfica portugués, un rival 'a priori' más asequible, y el PSG con el Manchester United.



Parisinos y madridistas volverán a verse las caras tras sus enfrentamientos en la fase de grupos en 2019 (una victoria para el PSG y un empate), y en octavos de 2018, con triunfo del Real Madrid.



El PSG llega reforzado a este encuentro tras la llegada del astro argentino Lionel Messi, del que el técnico Mauricio Pochettino está convencido que "va a mostrar su mejor versión" ante los merengues.



El argentino acumula 7 dianas en 20 encuentros con el equipo parisino, al que llegó en el mercado estival pasado tras abandonar el Barcelona.



Messi será referencia en ataque junto a Kylian Mbappé, blanco de las miradas por el interés del Real Madrid, y Pochettino podrá contar también con Neymar, que no juega desde noviembre por un problema en el tobillo, pero que entró en la convocatoria aunque probablemente no será titular.



El que está descartado es el central español Sergio Ramos, con problemas musculares en el gemelo derecho, que no podrá verse las caras de momento sobre el césped con sus antiguos compañeros.



Mientras Pochettino mira hacia Neymar, Carlo Ancelotti hace lo propio hacia su goleador Karim Benzema, que no ha vuelto a jugar desde enero por un problema en el muslo.



Máximo goleador del equipo merengue con 24 goles esta temporada en 28 partidos oficiales, Benzema no estuvo el sábado ante el Villarreal en Liga, buscando poder estar listo para el PSG.



El francés viajó a París, tras completar el domingo parte del entrenamiento con el equipo y con visos de jugar, aunque habrá que esperar si completa el trío del ataque blanco con Marco Asensio y el brasileño Vinicius, segundo mejor artillero del equipo merengue.