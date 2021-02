¿Mensaje para quién? Carlos Queiroz pide castigo por muerte de su ayudante Des McAleenan

Francisco Henao

El mensaje de Carlos Queiroz, extécnico de la Selección Colombia, denota un profundo dolor por la muerte de quien fuera uno de sus ayudantes, el irlandés Des McAleenan.



El técnico portugués, a través de sus redes sociales, lamentó lo sucedido, y sin señalar a alguien en especial, pidió "castigo" para quienes abandonaron a McAleenan cuando tuvo covid.

Que todos os que te abandonaram, quando testaste positivo ao Covid-19, sejam agora punidos pela sua consciência. Perdão, a ti e à tua família, porque não consegui que tudo fizessem, como se comprometeram. O melhor do futebol terminou para mim, partindo contigo hoje. RIP Des. pic.twitter.com/mkFTfboF83 — Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) February 27, 2021

"Que todos los que lo abandonaron, cuando dio positivo por Covid-19, ahora sean castigados por su conciencia. Lo siento, tú y tu familia, porque no pude hacer todo como prometieron. Lo mejor del fútbol terminó para mí, y hoy me voy contigo. RIP Des", escribió Queiroz en sus redes sociales.



McAleenan, quien no pudo venir a los dos últimos partidos de Colombia en las eliminatorias por covid, fue hallado sin vida en su casa de Dublin este jueves, en lo que se asegura es un suicidio derivado de sus problemas depresivos.