¿Mensaje para Abadía? La dura respuesta de Yoreli Rincón por su no llamado a la Selección Colombia

A algunas de las declaraciones del técnico de la Selección Colombia femenina, Nelson Abadía, previo al duelo que el fin de semana sostendrá el equipo nacional contra Argentina, en Cali, le apareció una dura respuesta.



Se trata de Yoreli Rincón, considerada una de las mejores futbolistas colombianas de la historia, a quien no volvieron a llamar al combinado nacional por un supuesto veto por parte de los dirigentes de la Federación.

Seguimiento cada 8 días



No sabe ni cuando juegan las que tiene bloqueadas — Yoreli Rincón 10 (@10yorelirincon) February 17, 2022

Preguntado el técnico por qué no convocaba a Yoreli y a otras jugadoras como Natalia Gaitán, Vanessa Córdoba e Isabella Echeverri, Abadía señaló que "siempre uno como técnico está buscando los momentos de cada una de las jugadoras. A estas cuatro jugadoras nosotros les hacemos seguimiento cada ocho días y vamos valorando los momentos para que lleguen a selección".



De inmediato llegó la respuesta de Yoreli, actual jugadora de la Sampdoria de Italia, quien dejó en evidencia al técnico al considerar que no hace ningún seguimiento.



"Seguimiento cada 8 días. No sabe ni cuándo juegan las que tiene bloqueadas", dijo la futbolista que ha sido campeona de Copa Libertadores y que en el pasado se convirtió en una estandarte de la Selección Colombia.



Lo cierto es que, veto o no, el combinado nacional se ha perdido a una futbolista que puede aportarle mucho dentro del terreno de juego.