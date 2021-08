"Mbappé, Messi y Neymar estarán seguramente en la convocatoria del PSG", dice Pochettino

Kylian Mbappé, pretendido por el Real Madrid, estará probablemente en la convocatoria del París Saint-Germain para el partido contra el Reims, así como Lionel Messi, que podría hacer su debut, y Neymar, anunció este sábado el entrenador Mauricio Pochettino.



"Todavía no hemos dado la convocatoria", pero los miembros del trío mágico "estarán seguramente entre los convocados, veremos si pueden jugar de entrada", dijo el técnico argentino en rueda de prensa un día antes del duelo.



Pochettino aseguró que Mbappé no le había dicho que quisiera abandonar el PSG por el Real Madrid.



"Kylian ha trabajado muy bien en el entrenamiento, como de costumbre". En cuanto a su situación contractual, "nuestro presidente y nuestro director deportivo fueron claros sobre la postura del club", añadió.



Nasser Al Khelaifi, presidente del PSG, recordó en el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones, el jueves, que su equipo no había cambiado de opinión y quería conservar a Mbappé.



El miércoles, el director deportivo Leonardo había asegurado que la oferta del Real, de 160 millones de euros, y luego de 170+10 millones de euros, no era suficiente.



El PSG, líder de la Ligue 1 con tres victorias en tres partidos, juega en Reims el domingo (1:45 p.m.) en la cuarta jornada.