Marcelo volvió a casa: Fluminense presentó a su fichaje estrella en el mítico Maracaná

Fluminense dio la noche de este viernes una presentación de estrella a su nuevo refuerzo, el laureado lateral izquierdo Marcelo, con un acto en el legendario estadio Maracaná de Rio de Janeiro al que acudieron miles de hinchas tricolor.



"Es el mejor momento de mi vida, estoy volviendo a casa. Gracias a todos, estoy muy, muy feliz, es el momento que siempre soñé", dijo emocionado el zaguero brasileño, de 34 años, a los 'torcedores' del club donde se formó como profesional y que le dedicaron numerosos cánticos.



"Fueron 17 años lejos de casa. Hoy tengo la alegría de estar de vuelta y estoy seguro de que todo va a salir bien. Voy a entrenar, correr y luchar para darles alegría", agregó desde el campo, junto a su esposa y dos hijos.



La presentación, para la que se agotaron los ingresos de algunas tribunas, incluyó la asistencia de parte del plantel y un show musical del rapero Filipe Ret, amigo del dos veces mundialista con Brasil (2014, 2018) y campeón de la Copa Confederaciones-2013.



Numerosos hinchas exhibieron máscaras del rostro de Marcelo y portaron la camisa número 12, la misma que utilizó en el Real Madrid, donde se consagró como el jugador con más títulos (25), incluidas cinco Ligas de Campeones.



El marcador de punta, uno de los mejores de los últimos años, aunque de presente incierto, utilizará ese dorsal en su regreso al equipo de su ciudad natal, que dejó en 2006 a los 18 años para fichar con los merengues.



Tras su salida del cuadro blanco, a mediados de 2022, tuvo un paso decepcionante de cinco meses en el Olympiacos de Grecia.



En el 'Flu', que viene en alza, luchará por dos títulos ausentes en su palmarés: la Copa Libertadores de América y el Brasileirao, que empezará a disputar en abril.



- "Aquí no tendrá jugadores como Cristiano Ronaldo" -

La concurrida presentación estuvo antecedida de una calurosa bienvenida protagonizada por decenas de 'torcedores' que lo recibieron el jueves en el aeropuerto internacional de Rio.



"Al saber que vendría, la hinchada creó un momento positivo que acaba reflejándose en el ambiente de trabajo. Le dije que acá será el Fluminense y no el Real Madrid. Aquí no tendrá jugadores como Cristiano Ronaldo, Benzema", dijo ese día el técnico Fernando Diniz al canal SporTV.



"El Real necesita de menos esfuerzo para obtener resultados. Fluminense es un equipo muy solidario. Él se mostró muy dispuesto a eso y puede divertirse mucho más que allá", agregó.



El tricolor carioca chocará el domingo con Volta Redonda, de la tercera división brasileña, en el juego de ida de las semifinales del torneo del estado de Rio de Janeiro.



El miércoles venció 2-1 al poderoso Flamengo y conquistó la Taça Guanabara, otorgada al ganador de la fase de grupos de esa competición regional.



Marcelo ya está inscrito en ese certamen. Sin embargo, aún no es claro cuándo vaya a debutar, porque no se ha informado sobre su estado físico.



Su último partido fue con Olympiacos el 11 de enero en el empate 2-2 ante Atromitos Athens por la copa griega.