Mané clasificó con Senegal al Mundial de Catar 2022 y dejó por fuera al Egipto de Mohamed Salah

Senegal y Ghana se convirtieron este martes en las primeras selecciones africanas en clasificarse para Catar-2022, lo que significa que una de las estrellas del continente africano, el egipcio Mohamed Salah, verá la cita por televisión después de haber fallado su penal en la tanda decisiva.



En una repetición de la final de la última Copa de África de Naciones de hace un mes y medio, Senegal volvió a llevarse la gloria y otra vez en la tanda decisiva de penales después de acabar el partido 1-0, igualando el resultado obtenido por Egipto el pasado jueves en El Cairo.



Boulaye Dia empató la eliminatoria nada más empezar el partido (3) y el marcador ya no se movió más, pese a que ambos equipos dispusieron de ocasiones para marcar, sobre todo los locales.



Tal como sucedió hace mes y medio en la final continental, la victoria se decidió en los penales y el desenlace fue el mismo que el ocurrido en Camerún en la CAN.



Después de que se fallaran los primeros cuatro lanzamientos (dos por equipo), el portero del Chelsea Edouard Mendy detuvo el cuarto lanzamiento de Mostafa Mohamed y Sadio Mané no desaprovechó la ocasión de dar el billete mundialista su país.



En la única eliminatoria de las cinco sin presencia de equipos del norte de África, Ghana eliminó a Nigeria tras empatar 1-1, gracias al mayor valor de los goles marcados fuera de casa, ya que la semana pasada la ida había acabado con 0-0.



El capitán ghanés y exjugador del Atlético de Madrid Thomas Partey abrió el marcador con un disparo lejano (1-0, min. 10). Los locales reaccionaron por medio de un penal convertido por William Troost-Ekong (1-1, min. 22), pero fueron incapaces de romper el empate que les dejaba fuera de la cita mundialista.



Los ghaneses logran su cuarta participación en la Copa del Mundo, luego de estar presentes en 2006, 2014 y especialmente en 2010, cita en la que llegaron hasta los cuartos de final, siendo eliminados por Uruguay (1-1, 4-2 en los penales).



Las eliminatorias africanas se completan por la noche con las eliminatorias Túnez-Mali (1-0 en a ida), Argelia-Camerún (1-0) y Marruecos-República Democrática del Congo (1-1).