Manchester United derrotó al Barcelona y avanzó a los octavos de final de la Europa League.

El Manchester United remontó y ganó 2-1 al Barcelona, este jueves en la vuelta de los play-off de acceso a octavos de la Europa League, metiéndose en la siguiente fase y apeando a los azulgranas de las competiciones continentales.



Robert Lewandowski adelantó con un penal al Barça (18), pero los brasileños Fred (47) y Antony (73) dieron la vuelta al partido y el pase al United, tras el empate 2-2 registrado en la ida en el Camp Nou.



El United espera ya a su rival de octavos que saldrá del sorteo que se celebrará el viernes en Suiza, tras un partido en el que los dos equipos se alternaron el dominio.



El equipo azulgrana impuso su orden con el balón frente a un United, que tras empezar eléctrico acabó desarbolado en la primera parte por su rival antes de revivir en la segunda.



El mejor inicio de los locales en Old Trafford se plasmó un disparo de Bruno Fernandes casi a bocajarro, que sacó el portero azulgrana Marc-André Ter Stegen (3).



El Manchester buscó llegar rápido a la portería azulgrana con pases largos en busca de sus hombres adelantados, pero se topó con la ordenada defensa azulgrana.



Los hombres de Xavi Hernández, aunque no pudieron contar con el lesionado Pedri y el sancionado Gavi, se hicieron con el control del juego poco a poco apoyados en la buena actuación de Sergio Busquets y Frenkie de Jong en la medular.



A base de toque, los azulgranas fueron acercándose a la portería rival hasta forzar una falta de Bruno Fernandes sobre Alejandro Balde en el área, castigada con penal.



Lewandowski se encargó de transformar la pena máxima (18) para adelantar al Barça en el marcador.



Con el viento a favor, el equipo azulgrana dominó frente a un United que no encontraba los huecos en el área contraria, pero los ingleses sólo necesitaron el descanso para volver las tornas.



Antony y Fred dan la vuelta al partido

La entrada de Antony por Wout Weghorst dio intensidad al juego del United, que encontró pronto el empate cuando Fred recibió de Bruno Fernandes y soltó un disparo ajustado al palo para hacer el 1-1 (47).



El tanto espoleó a los locales que empezaron a llegar con más peligro ante la sorpresa de los azulgranas, que vieron como Ter Stegen atajó un disparo lejano de Antony (55).



El atacante del United fue un auténtico quebradero de cabeza para el Barça, acosado también por el crecimiento de Marcus Rashford en el segundo tiempo, tras una primera parte inédito.



El Barcelona pudo adelantarse en un remate de cabeza de Jules Koundé que sacó el portero David de Gea (64), pero poco después, el United marcó el segundo tanto.



En medio del acoso local y con un Barça achicando balones, Antony recibió en el área para soltar un disparo cruzado que supuso el 2-1 (73) para alegría de los aficionados que llenaron Old Trafford.



Por delante en el marcador, el United dio un paso atrás para tratar de sorprender al contraataque a un Barcelona, lanzado a la desesperada en busca del gol que dejaba muchos espacios atrás.



el Barça se volcó sobre la portería contraria en los últimos minutos y a punto estuvo de empatar, pero un tiro de Lewandowski lo sacó Raphael Varane bajo los palos (90+4)