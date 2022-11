Manchester United debe rescindir contrato de Cristiano Ronaldo, según Gary Neville

El contrato de Cristiano Ronaldo en el Manchester United debería ser rescindido después de las numerosas críticas vertidas en una entrevista por el jugador portugués hacia el club mancuniano, declaró el jueves el excapitán de los Red Devils Gary Neville.



"No creo que quiera volver marcha atrás", explicó Neville en Sky Sports. "No habría dado esa entrevista si quisiera dar marcha atrás".



"Sabía que generaría grandes titulares y que marcaría el final de su carrera en el Manchester United", aseguró el exinternacional inglés.



Ronaldo, a quien le quedan todavía seis meses de contrato en Old Trafford después de haber vuelto al United en agosto de 2021, cargó en especial contra los propietarios estadounidenses del club, los Glazer, cuestionando su gestión y falta de ambición deportiva.



Los Red Devils no lograron clasificarse a la Liga de Campeones después de haber terminado sextos en Premier League la pasada temporada, a pesar de los 24 goles de Ronaldo entre todas las competiciones.



"Me pregunto qué es lo que está haciendo el Manchester United, porque la realidad es que saben que deben poner fin al contrato de Cristiano o deben crear un precedente para que ningún jugador les pueda criticar en el futuro", añadió Neville.



"Estoy de acuerdo con algunas de las cosas que ha dicho Cristiano, y muchos aficionados del Manchester United estarán de acuerdo con muchas de las cosas que Cristiano ha dicho. Pero la realidad es que si eres empleado de una empresa y dices ese tipo de cosas, vuestro trabajo debe terminar y el Manchester United debe hacerlo en los próximos días", valoró sobre su excompañero entre 2003 y 2009.