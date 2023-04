Manchester City goleó al Southampton y acecha el liderato de la Premier League

El Manchester City (2º) goleó 4-1 en su visita al colista Southampton para colocarse a solo 5 puntos del líder Arsenal, que el domingo tiene un complicado compromiso en Liverpool (8º) en la 30ª jornada de la Premier League.



Los goles del City fueron obra del noruego Erling Haaland (45 y 68), que con su doblete de este sábado alcanza ya los 30 goles esta temporada en Premier League, Jack Grealish (58) y del argentino Julián Álvarez (75), que marcó de penal poco después de saltar a la cancha en sustitución del '9' nórdico.



El tanto del honor del colista del campeonato inglés lo marcó el joven francés Sékou Mara (72).



Con este resultado, el equipo de Pep Guardiola suma 67 puntos, por los 72 del Arsenal, que al término de la 30ª jornada tendrá un partido disputado más que su rival.



En la pelea por el podio, Newcastle (3º) y Manchester United (4º) saldaron con victorias sus partidos del sábado de la 30ª jornada, en la que 'Red Devils' perdieron por lesión a su delantero Marcus Rashford.



El United arrancó la fecha con una victoria por 2-0 ante el Everton (17º), con goles del escocés Scott McTominay (36) y del francés Anthony Martial (71), para alcanzar los 56 puntos y superar provisionalmente en la clasificación al Newcastle, que tenía que visitar al Brentford (9º).



Las 'Urracas' sufrieron para remontar el tanto de penal de Ivan Toney justo antes del descanso (45+1), pero en la segunda parte dieron la vuelta al marcador con un gol en contra del arquero español David Raya (54) y otro del delantero sueco Alexander Isak (61), para recuperar la tercera plaza gracias a su mejor diferencia de goles (+27 por +7).



En Old Trafford se vivió una jornada agridulce: satisfacción local por la victoria ante el Brentford, pero preocupación por la lesión de Rashford, su mejor jugador esta temporada, justo antes de recibir el próximo jueves al Sevilla, en la ida de los cuartos de final de la Europa League.



Ya en la recta final del partido, Rashford se tuvo que retirar cojeando y dejó su puesto al danés Christian Eriksen, recibido con aplausos por los seguidores del United tras reaparecer después de sufrir una lesión.



Autor de 28 goles contando todas las competiciones, esta lesión, de la que por el momento no hay detalles, frena a Rashford en la parte crucial de su mejor temporada.



"Hay que esperar, pero no pinta bien", admitió preocupado el entrenador del United Erik Ten Hag, quien acusó de la lesión al calendario. "No se pueden jugar tres partidos en seis días, hay que proteger a los jugadores".



El Tottenham (5º) se impuso por 2-1 al Brighton (7º) para mantenerse en la pelea por la clasificación para la próxima Liga de Campeones, quedando a tres puntos de Newcastle y United, aunque con un partido más.



Este sábado se estrenó en el banquillo del Chelsea (11º) Frank Lampard y lo hizo con una derrota por 1-0 en la visita al Wolverhampton (12º) entrenado por el exseleccionador español Julen Lopetegui, que con este triunfo da otro paso hacia la permanencia.



El portugués Matheus Nunes (31) fue esta vez el responsable de la undécima derrota del Chelsea esta temporada liguera.



En otros duelos de la zona baja de la clasificación, Bournemouth (15º) y West Ham (13º) se alejan provisionalmente de la zona de peligro tras ganar a Leicester (19º) y Fulham (10º), mientras que el Nottingham Forest de Keylor Navas perdió 2-0 en su visita al Aston Villa (6º) y queda en posición de descenso (17º).