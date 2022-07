Malas noticias: Luis Sinisterra sufrió lesión muscular con Leeds en amistoso en Australia

El colombiano Luis Sinisterra, nuevo fichaje del Leeds United, se enfrentará a una carrera contrarreloj para estar recuperado en el inicio de la Premier League, después de sufrir una lesión muscular este viernes en el empate de su equipo (1-1) contra Crystal Palace en Perth (Australia).



Leeds, que había batido a Brisbane Roar pero que perdió contra Aston Villa en sus dos amistosos previos, empató esta vez en el Perth Optus Stadium antes 34.000 aficionados.



El extremo colombiano, que llegó procedente del Feyenoord holandés, fue titular por primera vez con Leeds, y tratará de recuperarse antes del inicio de la liga inglesa, el 5 de agosto.



"Esperemos que no sea mucho..., que no sea nada grave", afirmó el técnico del Leeds, Jesse Marsch.



"Evaluaremos eso y esperamos que no sea demasiado malo", añadió.