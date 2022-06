Luis Fernando Suárez: el hombre de moda en Costa Rica

Costa Rica logró el martes el último tiquete para el Mundial al ganar 1-0 a Nueva Zelanda en partido de repechaje intercontinental disputado en la ciudad catarí de Al Rayyan, al oeste de Doha.



La selección ‘tica’ quedó encuadrada en el Grupo E del Mundial de Catar, junto a Alemania, España y Japón.



El equipo costarricense logró su sexta clasificación a una Copa del Mundo y tercera de forma consecutiva.



Suárez también sumará un nuevo Mundial, tras participar con Ecuador en Alemania-2006 y con Honduras en Brasil-2014.



Los ‘ticos’ alcanzaron la repesca después de una espectacular remontada en el octogonal de la Concacaf, donde ofrecieron un pobre desempeño al inicio del clasificatorio, lo que provocó fuertes críticas a la selección.



“Lo más importante de todo esto es que el equipo nunca bajó los brazos” y “todos aguantamos todo ese palo que nos dieron”, dijo Suárez.



Lo de Luis Fernando fue una campaña sobresaliente. Asumió en junio del año pasado el banquillo técnico de Costa Rica cuando las cosas no marchaban de la mejor manera. Era un reto difícil, pero con trabajo y disciplina pudo lograr el objetivo.



Contó con el respaldo de los directivos y de los clubes del fútbol ‘tico’, quienes se unieron para un solo propósito: alcanzar un cupo en Catar 2022.



Los microciclos de trabajo implementados con jugadores de la liga local en semanas previas a los partidos de la eliminatoria le brindaron a Suárez el conocimiento que requería.



Los clubes locales cedieron a sus futbolistas a estos microciclos y llegaron los resultados: el cuadro costarricense firmó una segunda vuelta de la eliminatoria casi perfecta cosechando 19 de 21 puntos en disputa, suficiente para meterse en la repesca.



“Volver a estar en la máxima cita del fútbol es muy lindo, me siento muy orgulloso y le agradezco a este grupo que no puedo ni describir con palabras”, comentó Luis Fernando, luego del cotejo con Nueva Zelanda.



“Si algo tenemos que valorar mucho es la rebeldía, la rebeldía buena, y eso fue lo que me parece que ocurrió. Los jugadores quisieron sacar esto adelante aun teniendo todo un montón de cosas tan increíblemente difíciles de hacer”, indicó Suárez durante una videollamada con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, quien lo felicitó por alcanzar la clasificación a Catar.



“Como dicen los franceses: Chapeau. Lo felicito y de todo corazón muchísimas gracias. Verdaderamente esto estaba perdido, nadie daba un cinco por nosotros”, señaló Chaves desde su despacho.



Otro de los puntos positivos del entrenador colombiano fue comenzar el proceso de recambio en la Selección de Costa Rica con la llegada de jugadores jóvenes, quienes fueron arropados por varios de experiencia que se mantienen como Keylor Navas, Brayan Ruiz, Celso Borges, entre otros.



“Hay que felicitar al profesor Suárez porque tuvo un comienzo muy complicado porque él no conocía el fútbol de acá y menos a los jugadores. Poco a poco se fue adaptando y entendiendo; al final hizo un remate de eliminatoria excelente y un repechaje inteligente para lograr el cupo mundialista. Todos los méritos para el profesor, sin duda alguna”, apuntó Hernán Medford, exfutbolista costarricense, quien jugó los mundiales de Italia 1990, y Corea y Japón 2002.



En ese mismo sentido, el técnico Alexandre Guimaraes, actual entrenador de América de Cali y una figura histórica en el fútbol costarricense, opinó que una de las claves del éxito de Luis Fernando Suárez fue haber dado un timonazo adecuado con la llegada de una generación más joven.



“Un punto determinante en esta campaña fue que el profesor Suárez comenzó a acercar futbolistas de 18 a 23 años y que se adaptaron mucho más rápido de lo que él pensaba. Ese grupo de jugadores entendieron que debían cumplir un papel secundario y que el peso de la presión recae sobre los más experimentados”, explicó Guimaraes.



Una química especial

Otro factor que destaca Alexandre Guimaraes a favor del trabajo de Luis Fernando Suárez es la empatía que tiene con los jugadores más grandes como Keylor Navas, Brayan Ruiz, Celso Borges, Joel Campbell, Óscar Duarte, quienes se encargaron de transmitir el mensaje futbolístico del entrenador al resto del plantel.



“Sobre la idea futbolística, considero que Luis Fernando entendió que tenía que hacer lo más práctico y a lo que está acostumbrado Costa Rica. Jugar un bloque medio bajo, contragolpear, aprovechar las opciones de balón parado, ya que defensivamente el equipo se siente cómodo de esa manera, porque los jugadores saben jugar de esa forma”, añadió Alexandre.