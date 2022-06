Luis Fernando Suárez, el crédito colombiano en Catar 2022

A pesar de un mal año futbolístico, Colombia tendrá representante en el campeonato del mundo de Catar. El técnico Luis Fernando Suárez logró el cupo 32 dirigiendo a la selección de Costa Rica y disputará la cita orbital en diciembre.



Van ocho mundiales seguidos, incluyendo Catar 2022, donde el país ha tenido al menos un representante entre las selecciones participantes en los bancos técnicos.



Suárez, antioqueño de 62 años, llegó al combinado centroamericano con la obligación de sacar a los ‘Ticos’ del último lugar de la clasificación al Mundial. Con resultados y confianza en el grupo de futbolistas veteranos, Costa Rica pasó de ser la decepción de la zona a lograr quedarse con el cupo de repechaje de la Concacaf.



Suárez, su tercer mundial

Luis Fernando Suárez disputará su tercer campeonato del mundo en su carrera como entrenador.



La primera participación del antioqueño como entrenador fue con la Selección de Ecuador cuando clasificó al Mundial de Alemania 2006, donde llegó hasta octavos de final y perdió frente a Inglaterra.



Ahora, con la ilusión de todo un país, Suárez lidera el grupo de futbolistas costarricenses que aspiran a igualar o superar lo hecho en Brasil 2014 con el otrora entrenador colombiano Jorge Luis Pinto.



Carrera como entrenador

Luis Fernando Suárez debutó como entrenador en 1989 con Atlético Nacional, club donde también estuvo en los años 1999-2000 y 2009, Deportivo Pereira en 1994-1995 y 2008, Deportivo Cali 2001, Deportes Tolima 2002, Equidad en 2017-2018, Junior 2019 y Atlético Bucaramanga 2021.



Además, el estratega de 62 años también estuvo al mando de la Selección Colombia juvenil en el año 1999, donde consiguió ganar el Torneo Esperanzas de Toulon de ese año.



Con Atlético Nacional quedó campeón de la Liga en 1999 y una Superliga con Junior en 2019.



En el extranjero Luis Fernando Suárez ha dirigido al Aucas de Ecuador, Juan Aurich y Universitario de Deportes en Perú, Dorados de Sinaloa en México, además de las selecciones de Ecuador y Honduras.

Técnicos colombianos en Mundiales

​

Colombia ha sido en los últimos 30 años ha tenido participación de entrenadores en campeonatos del mundo, a pesar de que la Selección no haya participado varios de ellos.



Cinco técnicos además de Suárez, entre ellos un vallecaucano, hacen parte del selecto grupo que han dirigido mundiales.



Francisco Maturana es el primero de ellos pues estuvo con el combinado ‘cafetero’ en los campeonatos de Italia 1990 y Usa 1994.



Hernán Darío Gómez es el único del grupo que ha disfrutado de un Mundial con Colombia (Francia 1998) y también participado con otras selecciones como lo fueron Ecuador en Corea-Japón 2002 y Panamá en Rusia 2018.



El siguiente en la lista es el yumbeño Reinaldo Rueda. El más reciente entrenador de la Selección Colombia y que no pudo lograr clasificar a Catar 2022, ya sabe lo que representa dirigir mundiales pues estuvo con Honduras en Sudáfrica 2010, donde a pesar de no avanzar a los octavos de final fue galardonado como el entrenador más exitoso de esa selección.



Rueda también estuvo presente en el campeonato del mundo de Brasil 2014 con la Selección de Ecuador, donde no logró avanzar de la primera fase.



Jorge Luis Pinto también hace parte del grupo con una participación, siendo justamente con Costa Rica en el Mundial de Brasil 2014, cuando logró con los ‘Ticos’ llegar hasta los cuartos de final donde cayó por penales frente a Países Bajos.



Para cerrar el grupo aparece el risaraldense Juan Carlos Osorio, quien estuvo en el pasado campeonato del mundo de Rusia 2018 con la Selección de México. Sin embargo, ni siquiera el colombiano pudo disputar el famoso quinto partido con los ‘manitos’ y eso le costó el puesto.