Luis Díaz sale por su primer título con Liverpool en la final de la Copa de la Liga ante Chelsea

Luis Fernando Díaz jugará este domingo su primera final con el Liverpool. Los ‘Red Devils’ disputarán el título de la Copa de la Liga de Inglaterra ante el Chelsea, ambos equipos en busca de levantar su primer galardón del año. El duelo se vivirá desde las 11:30 a.m en el estadio de Wembley.



El delantero guajiro tendrá la oportunidad de estar en el once inicial al haberse descartado en la convocatoria por lesiones a Roberto Firmino y Diogo Jota, según lo confirmó el ayudante de campo Pepijn Lijnders.



Por otro lado, el colombiano se ha ganado todo el cariño de la hinchada, cuerpo técnico y compañeros del plantel, así lo expresó el brasileño Firmino pese a no estar convocado.



“Es un tipo muy agradable y definitivamente ayudará en muchos juegos esta temporada. Se mostró en el primer juego con su asistencia (contra Cardiff en la Copa FA) y metiéndose en el área de manera efectiva, y ganamos el partido. Tenemos grandes expectativas de que realmente ayude al equipo y depende de nosotros ayudarlo a adaptarse al equipo".



Para esta final en Wembley, Liverpool selló su clasificación tras vencer por 2-0 al Arsenal en la semifinal. El Chelsea hizo lo propio al ganarle 3-0 al Tottenham.



Los ‘Red Devils’ vienen pisando fuerte en la Premier League. Con la seguidilla de triunfos que han tenido poco a poco se acercan al líder Manchester City y para el día de hoy, Liverpool quiere aprovechar ese buen momento y alzar el trofeo en Wembley. Además, habrá un duelo de compatriotas desde los bancos técnicos entre los alemanes Jurgen Klopp y Thomas Tuchel.



Datos

Luis Díaz irá en busca de su octavo título como jugador profesional.

El partido será transmitido por el Canal ESPN.



Este será el tercer duelo de la temporada entre estos dos equipos. Hubo un empate en Anfield 1-1 por la tercera jornada de la Premier League. En Stamford Bridge igualaron 2-2 por la fecha 21.



Chelsea buscará su sexta corona de este título. En 2015 fue la última vez que la ganaron.



Liverpool ha ganado 8 veces este campeonato y buscará ser el más vencedor superando al Manchester City, que suma ocho títulos.