Luis Díaz habló de su actuación en la Copa América y de su futuro en el fútbol europeo

Juan Carlos Pamo

Luis Díaz fue el jugador revelación de la reciente Copa América y ahora todos los focos apuntan el futbolista guajiro que suena para dar el salto a clubes grandes de Europa.

Díaz fue el goleador de la Selección Colombia en la Copa América 2021 y fue de los más destacados del torneo.



Por estos días, Luis goza un periodo corto de vacaciones en Barranquilla donde ha recibido varios homenajes antes de retornar a Portugal para sumarse a los trabajos de pretemporada con Porto.



Díaz habló de lo que fue su gran actuación en el torneo continental de selecciones que terminó con el título de Argentina.

"Es espectacular llegar a Colombia y ver ese gran recibimiento. Puedo compartir con la familia, eso es importante, porque hace mucho tiempo no estaba con ellos. Están orgullosos y felices", comentó el delantero e charla con Caracol Radio.

Sobre su futuro del cual se especula mucho por lo que fue su gran trabajo con Colombia en la Copa América, Díaz aseguró que "la idea es seguir creciendo en el Porto. El empresario solo me comenta si hay interesados o no, yo no sé de eso. Por ahora, hasta que no se cierre el mercado no se sabe nada".

En torno a su descollante actuación con la Tricolor nacional, Luis fue claro en afirmar lo que fueron las expectativas que se habían trazado junto al cuerpo técnico.

"Como toda Selección, había expectativa y objetivos. El profe Reinaldo nos trató de inculcar y nos decía que teníamos que ser campeones", acotó.

Su gol contra Brasil en la fase de grupos fue escogido como el más binito de la Copa América. Una anotación que le valió ganarse elogios del mundo del fútbol.

"El gol contra Brasil fue uno de los que más me ha gustado, lo he venido practicando hace un tiempo. Contra Argentina pensaba en un centro atrás, pero cuando el jugador me empuja quedé para apuntar al arco. Ahí se piensa en pocos segundos y salió bien. Recibió muchos comentarios sobre el gol, le dio la vuelta al mundo, por así decirlo. Los compañeros se reportaron, me escribieron y me felicitaron. Estuvieron muy contentos", puntualizó el atacante de 24 años.