Luis Díaz afronta con Liverpool ante Manchester United, el clásico más viejo de Inglaterra

Es tal el impacto que causa Luis Díaz en el fútbol inglés, que algunos medios lo comparan con Cristiano Ronaldo y se atreven a señalarlo como su sucesor.



Esas son palabras mayores, porque el jugador portugués está en lo más alto del ranquin del fútbol mundial de todos los tiempos.



“El colombiano es un zurdo astuto y directo, que corta hacia adentro con el pie derecho para hacer jugadas en dirección a puerta... es el Cristiano Ronaldo colombiano”, publicó en días recientes la revista Four Four Two de ese país.



Por eso, al duelo de este martes entre el Liverpool y Manchester United (2:00 p.m. hora de Colombia), también lo califican como el enfrentamiento entre el jugador consagrado y el que viene siguiendo sus pasos.



Sin embargo, la presencia de Cristiano está en duda después de conocerse la noticia de la muerte de uno de sus gemelos. El futbolista y su pareja, Georgina Rodríguez, informaron que murió uno de los dos hijos que esperaban: “Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad”.



Si Cristiano juega, no será la primera vez que Díaz lo enfrente. Ya lo hizo el año pasado con el Porto, cuando Ronaldo estaba en la Juventus, en los octavos de final de la Champions. En ese doble enfrentamiento, serie que ganó el club portugués, Díaz inició como suplentes en ambos partidos. Esta vez, posiblemente, sea inicialista para medir fuerzas con un Cristiano que, a sus 37 años (12 más que Díaz), se mantiene vigente.



“Esos son los retos que le gustan a Luis, se motiva con partidos importantes y así lo hacía desde que lo tuve en Junior”, recuerda el técnico Luis Fernando Suárez, seleccionador de Costa Rica.



Sin embargo, Suárez dijo que compararlo con Cristiano es elevar campanas solamente porque ha empezado bien con el Liverpool. “Hay que esperar muchas más cicatrices de Luis, pero lo más importante es que tiene con qué competir. Recuerdo que una vez le dije a él que si quería podía ser uno de los mejores del mundo”.



Suárez destacó que el guajiro sabe asumir los elogios. “Es una persona tranquila y demuestra que puede manejar la exigencia y la presión que significa jugar en un club como el Liverpool”.



Por su parte, el analista Juan José Peláez indicó que Díaz está constantemente a prueba. “El entusiasmo del técnico, sus compañeros y la afición se va a mantener mientras él mantenga esa misma alegría en la cancha, que tiene que ver con su profesionalismo, su disciplina, la seriedad, que no se desvíe como pasa con muchos de nuestros talentos”.



La de hoy será una de las pruebas más complicadas para el futbolista cafetero que, junto con sus compañeros, deberán evitar que el Manchester United se acerque en la tabla de posiciones o les obstaculice la ruta al título.