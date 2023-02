Los millones en refuerzos no son suficientes para el Chelsea que no levanta cabeza en la Premier

El Chelsea, el equipo que más gastó en la Premier en refuerzos, sigue en barrena y este domingo sufrió su tercera derrota en línea, a manos del Tottenham por 2-0.



El equipo londinense fichó para esta temporada varios jugadores de primer nivel como Enzo Fernández, João Félix y Mikhaylo Mudryk, pero su alta inversión no se ha visto reflejada en los resultados y por eso hoy ocupa la décima casilla en la tabla de posiciones de la Premier.



El Tottenham realizó una excelente operación en la carrera por los puestos Champions al derrotar al Chelsea (2-0) en el derbi londinense, este domingo en la 25ª fecha de la Premier League.



Aprovechando el hecho de que el Newcastle (5º) se enfrenta al Machester United (3º) este domingo en la final de la Copa de la Liga inglesa en Wembley, los Spurs, con 45 puntos, toman 4 puntos de ventaja sobre las 'Urracas', aunque con dos partidos más.



Para el Chelsea, por contra, se trata de la tercera derrota consecutiva después de la sufrida en casa ante el colista Southampton y contra el Dortmund en Champions, y los Blues sólo han ganado uno de sus once últimos partidos entre todas las competiciones.



Y otro revés para el técnico Graham Potter, cuya posición parece cada vez más precaria: el central brasileño Thiago Silva tuvo que ser retirado por lesión en el minuto 19.



Poco después, el Tottenham, aún privado de Antonio Conte en el banco, gozó de la mejor ocasión del primer acto con un disparo del danés Pierre-Emile Hojbjerg que encontró el poste del arco defendido por el español Kepa (27).



En el tiempo añadido del primer tiempo, el Chelsea estuvo a punto de quedarse con diez hombres de no haber rectificado el VAR una expulsión del marroquí Hakim Ziyech por haber puesto la mano sobre el rostro del brasileño Emerson Royal durante un altercado.



El respiro fue sin embargo corto para los Blues, ya que un defectuoso despeje del argentino Enzo Fernández derivó en un potente disparo desde fuera del área de Oliver Skipp (47).



Con un solo gol a favor del Chelsea en las cinco últimas fechas la ventaja podía verse como suficiente, pero Harry Kane despejó las dudas con un remate a la salida de un córner (82).