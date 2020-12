Los grandes retos que le esperan a Reinaldo Rueda como técnico de la Selección Colombia

Francisco Henao

La llegada de Reinaldo Rueda como técnico de la Selección Colombia en reemplazo de Carlos Queiroz no solo tienen consenso en el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, sino que tiene además la aceptación del grueso de la afición nacional.



Rueda es visto como el hombre ideal para redireccionar el camino de la Selección, bastante golpeado después de las duras derrotas 3-0 y 6-1 ante Uruguay y Ecuador en las dos más recientes fechas de la eliminatoria.



"Reinaldo Rueda es la persona idónea para dirigir la Selección Colombia porque conoce toda nuestra cultura, y además por meritocracia gracias a sus logros en el fútbol nacional e internacional", dijo el exjugador y hoy técnico, Darío 'Chusco' Sierra.



Entre tanto, para el comentarista Wbeimar Muñoz, los últimos resultados de Rueda en Chile no deben ser motivos de preocupación.



“Por los últimos resultados, uno no puede descalificar a un técnico, en este caso, Reinaldo Rueda, porque no creo que en dos años se le olvide todo el fútbol que aprendió durante su vida”, dijo el periodista.



Pero, ¿qué le espera al técnico vallecaucano en esta nueva etapa en el combinado nacional ( ya estuvo en el 2004).



1. El reto de clasificar al Mundial de Catar 2022

El principal objetivo es ir al tercer Mundial de manera consecutiva, después de las experiencias en Brasil 2014 y Rusia 2018.

Para ello deberá sumar en los dos próximos compromisos que vienen y con los que se abre la eliminatoria del 2021: Brasil en Barranquilla y Paraguay en Asunción.



2. Deberá elegir bien

Sin duda la escogencia de la nómina que afrontará los partidos de eliminatorias y la competencia de otros eventos como la Copa América que se viene en el 2021, debe ser con mucho tacto.

A la Selección deberán llegar los que mejor estén jugando en sus clubes, por encima de nombres y antecedentes.

Además, la plantilla de convocados para cada competencia debe dejar mínimo espacio para las especulaciones y las polémicas.



3. Hay que unir al grupo

Los dos últimos partidos, contra Uruguay y Ecuador, no dejaron buena imagen en cuanto a unión y lealtades dentro del camerino.

Se habló de peleas internas, un tema que parecía increíble en este grupo de jugadores, pero al parecer los desencuentros entre algunos de ellos fue otra de las causas de las debacles frente a Uruguay y Ecuador.

Como lo hizo en Chile con la pelea entre Arturo Vidal y Claudio Bravo, que involucraba a otros jugadores, Rueda deberá sentarse con todos los jugadores para encausarlos de nuevo por el camino de la unión.

En el equipo, eso sí, deben desaparecer los privilegios porque todos, una vez llegan a la Selección, aceptan el compromiso de tirar para el mismo lado sin egoísmos.



4. Recuperar el estilo futbolístico

Carlos Queiroz le estaba imprimiendo más velocidad al fútbol de Colombia, que es lo que se juega en Europa.

Sin embargo, esa filosofía dio resultados en algunas ocasiones, y en otras lo que hizo fue desgastar físicamente a los jugadores que apostaron por un fútbol muy rápido.

Colombia históricamente ha sido de tener la pelota y tocarla. Con esa fórmula clasificó a los mundiales. Es necesario volver a las raíces para volver a ganar confianza.



5. Sede y logística

Un tema sensible en la Selección es el de la sede. Se ha demostrado, incluso en partidos que se han ganado, que el tema del calor también afecta y con dureza a los jugadores colombianos.

Contra Venezuela se jugó en una hora (6:30 p.m.) que tenía una temperatura manejable. Pero ante Uruguay (3:30 p.m.) el equipo caminó la cancha y fue arrollado por el rival en fútbol, en lo físico y en el resultado.



¿Es hora de dejar Barranquilla o de rotar la Selección a otras ciudades? Lo deberá decidir Rueda, pero tendrá que convencer principalmente al presidente de la Federación, Ramón Jesurún, que es gran defensor de su ciudad.