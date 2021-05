¿Lo perdonarán? Hazard se excusó tras imágenes riendo con los jugadores del Chelsea  

Daniel Molina Durango

Eden Hazard, volante del Real Madrid, ex Chelsea.

El extremo belga del Real Madrid Eden Hazard se disculpó este jueves tras la polémica suscitada por sus imágenes riendo con antiguos compañeros del Chelsea, después de la eliminación del Real Madrid en Champions.



"Lo siento", escribió Hazard en sus redes sociales, añadiendo que "he leído muchas opiniones hoy sobre mí y no era mi intención ofender a la afición del Real Madrid".



"Siempre ha sido mi sueño jugar con el Real Madrid y vine a ganar. La temporada no ha terminado y juntos lucharemos en la batalla por la Liga. ¡Hala Madrid!", finalizó el extremo belga.



El Real Madrid cayó eliminado en la Champions el miércoles al perder 2-0 contra el Chelsea en la vuelta de semifinales del torneo continental.



Al finalizar el encuentro, las imágenes de televisión mostraron a Hazard riendo con antiguos compañeros del equipo inglés, donde pasó siete temporadas.

Real Madrid eliminado da Champions:



Hazard: 😂😂🤣🤣😂😂pic.twitter.com/82cKHMkHQt — Sala12 (@OficialSala12) May 6, 2021

Estas imágenes suscitaron el enfado de la afición merengue, reflejada en la prensa española, que este jueves cargó contra el belga.



El fichaje más caro del Real Madrid (115 millones de euros, 139 millones de dólares), llegado en junio de 2019, apenas ha jugado 40 partidos y marcado 4 goles, lastrado por sus continuas lesiones.