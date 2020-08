"Lo de Messi es irrelevante": la reflexión de Juan Carlos Osorio que causó impacto en redes

Daniel Molina Durango

En medio del enorme revuelo que ha causado la situación del futbolista argentino Lionel Messi, quien seguramente no continuará en el Barcelona, el técnico colombiano Juan Carlos Osorio hizo una reflexión que generó una gran aceptación por parte de los usuarios de las redes sociales.

En el programa Espn Radio Colombia, al ser consultado sobre lo que le está ocurriendo a Messi, Osorio indicó: "Esa situación, para mí es irrelevante".

Osorio remarcó que en este momento, lo que más le preocupa a él es la dura situación económica que viven los técnicos formadores de futbolistas juveniles en Colombia, muy afectados por la pandemia del Covid-19.

"Me preocupa lo que está pasando en este momento con los formadores nuestros, entrenadores de equipos de barrio que por la pandemia no pueden trabajar y llevar un mercado a sus casas. La decisión de Messi me tiene sin cuidado", argumentó el entrenador del Atlético Nacional.

¡'Picante'! Osorio y su fuerte declaración tras lo que pase con Messi en el futuro#ESPNRadioColombia | El DT colombiano se mostró preocupado por lo que están pasando los entrenadores del fútbol nacional y catalogó la situación del astro argentino como "pura farándula". pic.twitter.com/fDEjC1fBb8 — ESPN Colombia (@ESPNColombia) August 28, 2020

"Messi puede decidir lo que quiera, a mí me preocupa mi país, mi gente. En este momento hay miles de entrenadores juveniles chupándose un cable porque no pueden trabajar. Y eso sí que me preocupa", indicó.

"Eso otro es pura farándula, que Messi haga lo que quiera y vaya donde quita jugar", finalizó Osorio, quien además ha sido técnico de las selecciones de México y Paraguay.