¡Lluvia de goles! Everton derrotó 5-4 a Tottenham y avanzó en la Copa de Inglaterra

Juan Carlos Pamo

Everton y Tottenham, con Yerry Mina y Dávinson Sánchez todo el partido, protagonizaron un trepidante partido que envió a los ‘Toffees’, que no contaron con James Rodríguez por lesión, a cuartos de final de FA Cup.



5-4 fue el resultado final a favor de los locales, en un partido en el que los errores defensivos no se hicieron esperar y que debió ir a tiempo extra para encontrar un ganador.



Pegó primero el Tottenham con un gol del propio Dávinson, que metió un gran cabezazo tras un tiro de esquina para adelantar a su equipo a los tres minutos.



Sin embargo, un vendaval local puso el partido 3-1 en apenas siete minutos, gracias a los tantos de Calvert-Lewin, Richarlison y Sigurdsson, de penal.



Al descanso se fueron 3-2 gracias a un gol de Erik Lamela al filo del descanso.



A inicios del segundo tiempo de nuevo apareció Dávinson para poner el 3-3. Otra vez tras un tiro de esquina, pero ahora con su pie derecho, el caucano decretó el empate a los 57.



Un golazo de Richarlison a los 68 tras un gran disparo de zurda que no pudo interceptar ‘Dao’ puso de nuevo por delante a los de Ancelotti.



Pero Harry Kane, al que José Mourinho envió al campo en el complemento, igualó el cotejo con su gol de cabeza a los 83.



Así, el juego se fue a tiempo extra, donde Bernard selló el triunfo local a los 97 con un zurdazo incontestable.



En los otros juegos del día, el Manchester City demostró que continúa imparable y se clasificó sin complicaciones al ganar por 3 a 1 en su visita al Swansea (2ª división).



Muchos más problemas tuvo el Leicester, tercer clasificado de la liga inglesa, que se impuso a otro primera, el Brighton de Steven Alzate, en el descuento (1-0).