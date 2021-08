Llegó la séptima: EEUU le gana a México y se corona campeón de la Copa Oro 2021

Estados Unidos se consagró campeón de la Copa Oro-2021 este domingo al vencer 1-0 a México en tiempo extra en la final jugada en el estadio Allegiant, en Las Vegas.



Los 90 minutos reglamentarios terminaron sin goles y por primera vez en finales de Copa Oro entre estadounidenses y mexicanos, el partido se extendió a la prórroga.



Miles Robinson, al minuto 118, hizo el gol del título para el equipo de las barras y las estrellas, que se coronó en la Copa Oro por séptima vez en la historia; antes lo hizo en 1991, 2002, 2005, 2007, 2013 y 2017.



La escuadra estadounidense salió a tratar de estar en contacto con la pelota para no asumir el papel de víctima, y así logró pararse con peligro en el área mexicana al minuto 4 con un remate de Eryk Williamson que terminó en las manos del portero Alfredo Talavera.



Pero durante el primer tiempo, al construir juego ofensivo, el equipo mexicano se mostró mejor articulado y más incisivo.



Al 11, tras un tiro de esquina, Rogelio Funes Mori conectó un remate de cabeza que iba muy colocado hacia el poste derecho y hasta ahí llegó con su vuelo el portero Matt Turner.



Sobre el 18, México volvió a conectar un testarazo tras otro córner, esta vez Héctor Herrera envió el balón a las manos del guardameta.



Después, Estados Unidos desperdició un gol cantado al 26, cuando la defensa mexicana perdió la pelota por el centro, Paul Arriola se hizo de ella en el área y al encarar a Talavera estrelló el remate en el poste derecho.



México estableció sus condiciones con el paso de los minutos y manifestó su dominio con los arribos de sus laterales Luis Rodríguez por derecha y Jesús Gallardo por izquierda.



Además, Funes Mori, dinámico y combativo, encontró posición de remate en diversas ocasiones, la más clara al 38 con una media vuelta que contuvo Turner.



Al 43, México tuvo una sensible baja en la defensa central por la salida del veterano Héctor Moreno por lesión en el muslo derecho que obligó la entrada de Carlos Salcedo, quien había sido enviado a la banca por sus yerros en la semifinal ante Canadá.



Auténtico infierno para México



En la primera jugada después del descanso, Estados Unidos apareció con peligro en el área rival y eso provocó una reacción de México.



La escuadra azteca pisó con peligro el área rival y Orbelín Pineda desperdició dos jugadas claras, al 50 con un tiro a un lado del palo izquierdo y al 52 con un remate a bocajarro dentro del área chica que salió desviado.



En otro descuido del cuadro bajo mexicano, al 60, Gyasi Zardes recibió el balón de cara al arco, sin marca y perdonó nuevamente con un disparo desviado.



México se volvió a salvar al 70; Salcedo perdió la pelota, Matthew Hoppe sacó un disparo de media distancia que iba al arco, pero Néstor Araujo lo desvió con la cabeza.



Esos minutos fueron un infierno para los mexicanos. Al 72 Edson Álvarez se barrió en el área chica para desviar un tiro de Hoppe y al 73 el arquero Talavera, ya caído, tapó con la espalda un remate de Arriola a bocajarro.



El Tri pudo contrarrestar el dominio del rival, pero no para conseguir el gol del triunfo sino para desahogar presión y llevar el juego a la prórroga.



Al arranque del tiempo extra, México hilvanó una jugada a varios toques y Funes Mori la finalizó con un toque bombeado por encima del travesaño.



Con el evidente cansancio de los futbolistas, las jugadas de peligro disminuyeron, pero al 106 Zardes remató al arco y exigió otra intervención de Talavera.



Cuando parecía que los penaltis eran inminentes, Estados Unidos tuvo un tiro libre, envió la pelota al área y ahí apareció Miles Robinson para ganarle la posición a Álvarez y marcar el 1-0 con la cabeza ante la salida de Talavera.



Esta fue la segunda final consecutiva que la selección de Gregg Berhalter al Tri de Gerardo Martino; la otra fue en junio en la Liga de Naciones de la Concacaf.