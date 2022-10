Llegó el día del adiós: exjugador de la Selección Argentina y del Real Madrid anunció su retiro del fútbol

El argentino Gonzalo Higuaín, delantero del Inter de Miami, anunció este lunes su retirada del fútbol a los 34 años tras desarrollar una brillante carrera en clubes como River Plate, Real Madrid y Juventus y en la selección albiceleste.

“Llegó el día de decir adiós al fútbol.” - Gonzalo Higuaín pic.twitter.com/cTTsYleesG — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 3, 2022

"Llegó el día de decir adiós al fútbol. Una profesión que tanto me dio, de la que me siento un privilegiado de haberla vivido, con sus momentos buenos y no tan buenos", dijo un emocionado Higuaín durante un rueda de prensa en Miami.