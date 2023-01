Llegó a su fin: El internacional galés Gareth Bale anuncia su retirada del fútbol "con efecto inmediato"

El delantero internacional galés Gareth Bale, de 33 años, anunció este lunes en un comunicado su retirada "con efecto inmediato" del fútbol, después de haber participado con su selección en el Mundial de Catar, donde el equipo británico fue eliminado en la primera fase.



"Después de meditarlo cuidadosamente y en profundidad, anuncio mi retiro inmediato del fútbol de clubes e internacional", escribió el exjugador del Real Madrid y Tottenham, entre otros equipos, y actualmente en Los Angeles FC de la liga estadounidense, en un mensaje publicado en sus redes sociales.



"Me siento increíblemente afortunado de haber cumplido mi sueño de practicar el deporte que amo y que me ha dado algunos de los mejores momentos de mi vida", añadió Bale, que jugó 17 temporadas como profesional, en las que ganó, entre otros títulos, cinco Ligas de Campeones, todas con el Real Madrid, en el que jugó de 2013 a 2021.



"Desde mi primer toque en el Southampton al último en LAFC, todo lo demás, moldeó una carrera de club por la que siento un inmenso orgullo y gratitud", añadió el astro galés, que con su selección jugó 111 partidos (récord), llegando a semifinales en la Eurocopa-2016 y regresando en Catar a un Mundial tras 58 años de ausencia.



Su carrera, no obstante, se vio empañada en los últimos años por sus constantes problemas físicos, que le impidieron jugar con regularidad.





