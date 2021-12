Liverpool se queja por el calendario de la Premier League en este fin de año

El entrenador del Liverpool Jürgen Klopp y su homólogo del Leicester Brendan Rodgers coincidieron en criticar el calendario futbolístico de las fiestas de fin de año, la víspera del choque entre ambos equipos en la 20ª fecha de la Premier League.



El técnico alemán de los Reds estimó en rueda de prensa que los equipos no deberían verse obligados a jugar dos partidos en un intervalo de dos días, entre el 26 y el 28 de diciembre.



"La situación no debería ser esta. Deberíamos poder hablarlo cada año", afirmó Klopp, de 54 años.



"Es la tradición y nosotros queremos jugar un día después de Navidad. Habríamos podido hacerlo este año y sin ningún problema", añadió refiriéndose al partido entre el Leeds y el Liverpool previsto para el domingo, aplazado por casos de covid-19 en la plantilla del equipo dirigido por Marcelo Bielsa.



"Pero jugar el 26 y después el 28, eso no está bien, lo digo porque es verdad y creo que podemos encontrar soluciones. No es tan difícil jugar al fútbol de una forma ligeramente diferente. El 26 y el 29, ¿cuál sería el problema?", reflexionó.



Para el desplazamiento a Leicester, los 'Reds', segundos de la Premier League a 6 puntos del Manchester City, recuperan a Fabinho, Virgil van Dijk, Thiago Alcántara y Curtis Jones después de que hayan superado el covid-19.



El técnico norirlandés del Leicester, Brendan Rodgers, también cargó contra el calendario de fin de año, un día después de la derrota de su equipo ante el líder Manchester City (6-3).



"Es un calendario ridículo y todo el mundo lo sabe. Los jugadores no están completamente recuperados antes de 72 horas después de un partido", comentó