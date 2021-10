Liverpool aplastó al Watford del 'Cucho' Hernández y aguó el debut de Claudio Ranieri

Con un triplete de Roberto Firmino, el Liverpool amargó el debut de Claudio Ranieri en el banquillo del Watford, aplastando como visitante a su rival (5-0), este sábado en el primer partido de la octava jornada de Premier League, para hacerse con el liderato.



Con 18 puntos, los Reds tienen dos más que el Chelsea, que disputa este sábado un derbi londinense en Brentford, y se colocan lejos del alcance de los dos Manchester, Everton y Brighton, con cuatro puntos de ventaja.



Watford, que cesó a su entrenador español Xisco Muñoz durante la tregua internacional para sustituirlo por Ranieri, deberá esperar para iniciar una reacción. Con siete puntos, el club se coloca provisionalmente decimoquinto, bajo la amenaza de Leeds (16º) y Southampton (17º), que se enfrentan este sábado a las 14h00 GMT.



Este quinto triunfo del Liverpool, último equipo invicto en Premier League, lleva también la huella de un Mohamed Salah imparable desde el inicio de la temporada.



El egipcio ofreció primero a Sadio Mané su gol número cien en Premier League, con un maravilloso centro con la derecha, rematado sin controlar por el senegalés, para abrir el marcador (1-0, minuto 9), antes de realizar una impresionante jugada individual en el área rival, dejando atrás a tres defensas, para marcar el 4-0 (Minuto 54).



Se trata de su décimo gol y de su cuarta asistencia, entre todas las competiciones, esta temporada.



Gol en ocho partidos consecutivos

Por primera vez en su carrera, Salah ha marcado en ocho partidos consecutivos.



El técnico del Liverpool, el alemán Jurgen Klopp, no tiene dudas de que el egipcio está en este momento mejor incluso que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.



"No debemos hablar sobre lo que Cristiano Ronaldo y Messi han hecho en el mundo del fútbol y como lo han dominado", dijo Klopp.



"Pero en este momento está claro que no hay nadie mejor que él. Hizo un gran centro en el primer gol y su tanto fue absolutamente excepcional. Está en un momento de intentar cosas en el área y podría seguir así mucho tiempo", se extendió el alemán.



En el gol de Salah, el centro le fue ofrecido por Roberto Firmino, el más eficaz del partido con un triplete y esa asistencia, en su segundo partido como titular esta temporada solamente.



El brasileño había logrado el segundo gol de su equipo tras un centro de James Milner (2-0, minuto 37), antes de una acción de oportunismo para hacerse con un balón rechazado por el portero rival Ben Foster para anotar el tercero (3-0, minuto 52).



Firmino acabaría cerrando el marcador tras recibir un centro de Neco Williams en el tiempo adicional (5-0, minuto 90+1).



Mal debut de Ranieri

Pese a la ausencia de los brasileños Alisson y Fabinho, que viajaban directamente a España tras jugar con su selección en las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2022, para poder disputar el partido de Liga de Campeones contra el Atlético Madrid, el martes, los hombres de Jürgen Klopp se han colocado en buena posición en la competición doméstica, antes de desplazarse a Old Trafford dentro de una semana.



Ranieri, que volvía a Inglaterra tras su paso por el Leicester, con el que ganó la Premier, Chelsea y Fulham, espera que esta mala actuación de su equipo no sea una señal de lo que va a venir en el futuro.



"Hicimos demasiados regalos a un fantástico equipo del Liverpool y no los necesita", señaló el italiano.



"Sabía cuando llegué aquí que tenía que trabajar duro. Pero estoy seguro de que vamos a mejorar y de que debemos mejorar", concluyó el nuevo entrenador del Watford.