¡Listo el fixture!: Conozca las fechas en las que jugará el Deportivo Cali la Copa Libertadores

Este sábado se dio a conocer todo el fixture de la Copa Libertadores 2022. Deportivo Cali comenzará en casa contra Boca Juniors y terminará en Buenos Aires.



El campeón de Colombia debutará en la internacional el 5 de abril a las 7:30 p.m contra Boca Juniors. Siendo así se debut estas son las fechas de los demás partidos:



Corinthians vs. Deportivo Cali: Abril 13 a las 7:00 p.m.

Always Ready vs. Deportivo Cali: Abril 28 a las 9:00 p.m.

Deportivo Cali vs. Corinthians: Mayo 4 a las 7:00 p.m.

Deportivo Cali vs. Always Ready: Mayo 19 a las 9:00 p.m

​Boca Juniors vs. Deportivo Cali: Mayo 26 a las 7:00 p.m