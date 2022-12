Lionel Messi y Kylian Mbappé: las dos grandes figuras del fútbol en este 2022

La Argentina campeona del mundo, un Leo Messi que en su quinto intento logró al fin poner el broche de oro a su palmarés ganando el Mundial, y un Kylian Mbappé que con tres goles en la final justificó su estatus de sucesor del astro de la Albiceleste, se erigieron en los grandes protagonistas del año futbolístico 2022.



Ausente en el torneo catarí por una lesión en el muslo izquierdo, el delantero francés Karim Benzema, ganador del Balón de Oro y de la Liga de Campeones con el Real Madrid se reservó asimismo por méritos propios un lugar privilegiado en el cuadro de honor del año.



El primer Mundial disputado en un país árabe permanecerá en el recuerdo más allá de por sus polémicas en torno a los derechos humanos, especialmente de los trabajadores migrantes y de la comunidad LGTB, por ser el de la culminación de la carrera de Messi y el del reencuentro de Argentina con la gloria.



El atacante de 35 años no había nacido cuando Diego Maradona levantó al cielo de México la que hasta entonces era la última Copa del Mundo conquistada por la Albiceleste, que en adelante lucirá una tercera estrella sobre su escudo.



Con siete goles, viendo puerta en cada una de las cuatro rondas eliminatorias, el capitán argentino fue elegido mejor jugador de un torneo cuyo máximo goleador fue su compañero en el París SG Mbappé.



"Siempre tuve el sueño de ser Campeón del Mundo y no quería dejar de intentarlo, aun sabiendo que quizá nunca se daría", había confesado el exjugador del FC Barcelona en Instagram tras la consecución del título.-



Compañeros por la Champions

Con esos precedentes, el 2023 regalará cada semana partidos en los que 'La Pulga' y 'Kyky', los dos protagonistas de la final del Mundial ganada en los penales por Argentina (4-2) después de cerrar la prórroga con 3-3, coincidirán sobre la cancha cada semana y defendiendo los mismos colores, los de un París SG que ve reforzadas, al menos a nivel anímico, sus aspiraciones de levantar su tan ansiada 'Orejona'.



Pero si la coronación definitiva de Messi toma mayor valor por haberse producido mediada la treintena y en el último intento, suscita las inevitables incógnitas en torno a las fuentes de motivación del jugador rosarino para seguir rindiendo al más alto nivel en los últimos años de carrera de un jugador con siete Balones de Oro y todos los títulos colectivos y galardones individuales.



Toda vez que el que fue su gran rival en los últimos tres lustros, el portugués Cristiano Ronaldo, se halla en pleno declive.



El luso, que cuajó un Mundial decepcionante con Portugal, rescindió durante el torneo catarí su vinculación con el Manchester United y, según informaciones de prensa, podría vivir el epílogo de su carrera en el fútbol saudita.



Tampoco otro habitual en la terna de los mejores futbolista del mundo, Neymar, ha vivido un 2022 para recordar.



Eliminado con Brasil en cuartos de final (derrota con Croacia en penales) de un Mundial al que la Canarinha llegaba con las máximas ambiciones, la tercera pata del tridente del PSG reconoció que ese fracaso le iba a "doler por muuuucho tiempo".



Rivales por el Balón de Oro

Así pues, la lucha por el Balón de Oro de 2023 se presenta como un mano a mano entre Messi y Mbappé, un duelo para el que parte con ventaja el argentino por su condición de campeón del mundo, y en el que ambas estrellas deberán separar en muchos momentos sus ambiciones de aumentar sus guarismos goleadores y de asistencias en beneficio del equipo, que no puede permitirse un enésimo fracaso en Liga de Campeones.



Cuando el 21 de mayo el presidente Nasser Al-Khelaifi ingresó al terreno de juego acompañado del prodigio de Bondy, en aquel entonces aún con la vitola de vigente campeón del mundo, antes de un partido de Ligue 1, se despejó el misterio que había tenido en vilo al planeta fútbol durante varios meses.



Al anunciar la firma de un nuevo contrato, hasta 2025, el PSG dio un golpe maestro para dejar atrás la eliminación en octavos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid (1-0, 3-1).Pero para convencer al delantero galo de seguir marcando goles en París y de rechazar la oferta del club 'merengue', el PSG hubo de desplegar una alfombra roja ante él, accediendo a sus pretensiones, económicas y deportivas.



La Champions regresará en febrero con un duelo de octavos de altura: París SG-Bayern de Múnich, que dará medida de la resaca mundialista para el campeón Messi y el subcampeón Mbappé.