¿Lionel Messi regresará al Barcelona? Esta fue la respuesta del técnico Xavi Hernández

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, afirmó este miércoles que "estamos en contacto permanente" con Leo Messi, aunque una eventual vuelta del astro argentino al Barça "dependerá de él y lo que le encaje" al club.



"Ya dije que esta es su casa (de Messi), tiene las puertas abiertas, no puedo decir nada más", afirmó Xavi en la rueda de prensa previa a la vuelta del play-off de acceso a octavos de la Europa League del jueves contra el Manchester United.



"Es un amigo, estamos en contacto permanente. Con el 'presi' (Joan Laporta) hablamos de muchas cosas", añadió el técnico azulgrana, después de que la prensa española haya informado de una reunión de Jorge Messi, padre del astro argentino del París Saint-Germain, con Laporta.



"A partir de ahí, dependerá de lo que quiera (Messi) hacer con su futuro y de lo que encaje al club también", dijo Xavi, que al ser preguntado si Messi encajaría en su equipo, fue rotundo: "el mejor futbolista del mundo y de la historia, siempre".



Respecto al encuentro contra el United, tras el 2-2 de la ida en el Camp Nou, Xavi consideró que "la idea es ir al ataque, ser protagonista, dominar apretar. Tenemos que igualar su intensidad y pasión".



"Estamos aquí para competir con ilusión, con ganas. Llegamos en un buen momento a pesar de las bajas, y tenemos que dar nuestro mejor versión. El Manchester United está en su mejor forma, va a ser difícil, pero vamos a intentar pasar de ronda", añadió Xavi.



El Barsa afronta el encuentro con las bajas críticas de Pedri y Gavi, pero Xavi se mostró confiado.



"La baja de Ousmane (Dembélé) también para nosotros es capital, marca diferencias, es una baja importante. Pedri y Gavi también evidentemente. Pedri es el jugador referencia, no pierde pelotas, es fundamental, y Gavi es pura pasión, pura intensidad, que es precisamente lo que necesitamos mañana", explicó Xavi.



"Hay que poner el orden que tiene Pedri, la intensidad que tiene Gavi, pero tenemos alternativas para que no se noten estas bajas", concluyó Xavi.