Lionel Messi comanda a la Argentina en esta últimas dos fechas de Eliminatorias al Mundial

El astro del PSG francés Lionel Messi, el único argentino con puesto asegurado para el Mundial de Catar 2022, fue convocado para la última doble fecha de eliminatorias por el DT Lionel Scaloni, quien también sumó en la nómina a siete prometedores juveniles con doble nacionalidad.



Messi vuelve así a la Albiceleste ya clasificada (35 puntos) para enfrentar a la eliminada Venezuela, el 25 de marzo en la 'Bombonera' de Buenos Aires, y a Ecuador, el 29 de marzo en Guayaquil, según la lista difundida este viernes por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).



El capitán y goleador de la Albiceleste, de 34 años, a quien Scaloni definió como el único seguro para el Mundial, había sido excluido de la selección a fines de enero para la anterior doble fecha de clasificatoria, cuando venía de reincorporarse al PSG tras contraer covid-19 en diciembre en Argentina.



El entrenador dio la nota al sumar a siete juveniles de doble nacionalidad --que ya había incluido en la nómina preliminar-- una forma de reservar a eventuales futuras estrellas que ya no podrán integrar una selección de otro país por haberse probado la camiseta Albiceleste.



Ellos son Franco y Valentín Carboni (Inter, ITA), Luka Romero (Lazio, ITA), Matías Soulé (Juventus, ITA), Alejandro Garnacho (Manchester United, ENG), Nicolás Paz (Real Madrid, ESP) y Tiago Geralnik (Villarreal, ESP).



Trabajo de hormiga

El llamado a juveniles casi desconocidos en Argentina no es producto de la casualidad ni de un capricho de Scaloni, sino de un largo y silencioso trabajo iniciado en 2020 cuando Bernardo Romeo asumió como coordinador de Selecciones Juveniles a instancias del DT.



En pleno estallido de la pandemia y en medio de la falta de actividad en el mundo deportivo, se creó un Departamento de Scouting con la intención de salir a la búsqueda de algún prometedor juvenil con nacionalidad argentina, que algún día pudiera transformarse si no en un Messi, al menos en un jugador de selección.



Así fue que el año pasado, se abrió en Madrid una oficina a cargo del director de Scouting, Juan Martín Tassi. Hoy obran en su poder carpetas de más de 300 jugadores de entre 11 y 20 años, muchos de ellos hijos de argentinos emigrados, nacidos en otros países de América Latina o Europa.



Este es el caso, por ejemplo, de Luka Romero, quien ya jugó un Sub15 con Argentina, nacido en México pero que también tiene ciudadanía argentina y española. También están Nicolás Paz y Alejandro Garnacho, que jugaron con el Sub18 de España pero una vez convocados para la mayor Albiceleste no podrán volver a la 'Roja'.



En tanto, Scaloni debió quitar de la nómina al arquero Emiliano Martínez, el defensor Cristian Romero y los mediocampistas Giovani Lo Celso y Emiliano Buendía. Los cuatro fueron suspendidos por dos fechas por la FIFA como consecuencia del polémico clásico Brasil-Argentina en septiembre en Sao Paulo, interrumpido a los 5 minutos de juego por autoridades sanitarias brasileñas en pleno brote de covid.



La convocatoria

Arqueros: Franco Armani (River Plate), Gerónimo Rulli (Villarreal) y Juan Musso (Atalanta, ITA).



Defensores: Gonzalo Montiel (Sevilla, ESP), Nahuel Molina (Udinese, ITA), Nicolás Otamendi (Benfica, POR), Juan Foyth (Villarreal, ESP), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina, ITA), Germán Pezzella (Betis, ESP), Lisandro Martínez (Ajax, NED) y Nicolás Tagliafico (Ajax).



Mediocampistas: Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid, ESP), Leandro Paredes (PSG, FRA), Guido Rodríguez (Betis, ESP), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, GER), Alexis Mac Allister (Brighton, ENG), Lucas Ocampos (Sevilla, ESP), Alejandro Garnacho (Manchester United, ENG), Manuel Lanzini (West Ham, ENG), Nicolás Paz (Real Madrid, ESP), Tiago Geralnik (Villarreal, ESP), Franco Carboni (Inter, ITA) y Valentín Carboni (Inter).



Delanteros: Lionel Messi (PSG), Lautaro Martínez (Inter), Nicolás González (Fiorentina, ITA), Ángel Correa (Atlético de Madrid, ESP), Ángel Di María (PSG), Julián Álvarez (River), Joaquín Correa (Inter), Matías Soulé (Juventus, ITA), Lucas Boyé (Elche, ESP) y Luka Romero (Lazio, ITA).