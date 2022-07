¡Linda noche! Colombia venció a Argentina y clasificó a la final de la Copa América femenina

Linda es la victoria. Linda es la alegría. Linda es Colombia...



De los pies de la talentosa delantera Linda Caicedo llegó este lunes la clasificación de la Selección Colombia a la final de la Copa América Femenina, en el estadio Alfonso López de Bucaramanga, ante 14 mil almas que salieron dichosas del escenario.



Transcurría el minuto 63. Colombia dominaba. El 0-0 persistía. Y apareció ella, Linda, que se coló por la izquierda y remató a un palo para vencer a la portera y dejar las cuentas 1-0 para Colombia.



Pero el triunfo es más que el paso a una final. Es la clasificación al Mundial de mayores en Australia y Nueva Zelanda 2023, además de los Juegos Olímpicos París 2024. Así que esta victoria, por donde la miren, es Linda.



Pudo Colombia liquidar el partido en el primer tiempo, que tuvo en los primeros pasajes a una Argentina más incisiva, pero sin contundencia.



Con el paso de los minutos, el conjunto de Nelson Abadía fue encontrando el camino y se acercó a los predios del rival con propiedad.



En los pies de la delantera Mayra Ramírez estuvo la opción más clara. Fue una jugada individual en la que engañó a dos defensas con un enganche y cuando remató, con la portera vencida, estrelló el balón en el horizontal.



Antes había tenido también el gol Linda Caicedo, cuando enfrentó a la arquera, aunque con la marca de una zaguera argentina que no le permitió soltar un remate potente.



No hay que ignorar que Argentina tuvo igualmente una clara opción, incluso primero que Colombia, pero la portera Catalina Pérez se lució ahogando el grito de gol ante un remate de Stefanía Banini.



En la parte complementaria, la Selección nacional salió por todo. Leicy Santos empujó. También Catalina Usme. En el banco, Abadía y las jugadoras suplentes se impacientaban. Y el reloj corría.



Pero el cero no era justo para Colombia, que atacó más que su rival. Y entonces, llegó esa jugada que le puso nombre a la victoria, a la alegría, a Colombia. Se llama Linda, Linda Caicedo, que iluminó todo el estadio con su sonrisa blanca. El sábado, la Selección jugará la final. ¿Su rival? Brasil o Paraguay, que juegan este martes.