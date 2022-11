Linda Caicedo no superó a Alexia Putellas y se llevó el segundo lugar a la Mejor Futbolista del año

La colombiana Linda Caicedo no pudo superar este jueves al española Alexia Putellas y se llevó el segundo lugar en el premio a la 'Mejor Jugadora del Año 2022' por los Global Soccer Awards.



Este 2022 ha sido un año se ensueño para la vallecaucana. Linda Caicedo fue subcampeona del mundo, llegó a la final de la Copa América contra Brasil y recibió el MVP del torneo, tuvo una excelente participación en los Suramericanos Sub17 y Sub20 y fue pieza clave del Mundial Sub 20 de Costa Rica.



Por estas actuaciones es que Linda terminó entre las tres finalistas a la nominación a la 'Mejor Jugadora del Año' de los Global Soccer Awards. En esta ocasión, la votación se hizo por una parte por hinchas y por otra de especialistas del fútbol.



La colombiana volvió a perder ante la española Alexia Putellas y se llevó de nuevo el segundo lugar. Anteriormente en la nominación de solo aficionados tampoco pudo superarla.



Por otro lado, Linda Caicedo también está nominada a Jugadora del Año por la Federación de Estadísticas de Fútbol (IFFHS). Todavía no termina el año para la estrella vallecaucana y los colombianos estarán a la espera de que la delantera alcance el galardón.