Liga de Naciones de Europa: Mbappé evita otra derrota de Francia y Croacia sorprende a Dinamarca

Las dos finalistas del último Mundial, Francia y Croacia llegaban a la 3ª jornada del grupo A1 de la Liga de Naciones con necesidad de sumar puntos tras un mal inicio del torneo, pero mientras en Austria a los 'Bleus' les salvó Kylian Mbappé para rescatar un empate, los balcánicos se llevaron los tres puntos de Dinamarca.



Andreas Weimann (37) logró adelantar a los austríacos, que estuvieron por delante en el marcador hasta el empate de Mbappé (83) en la recta final del encuentro.



"No hemos obtenido lo que queríamos antes del partido", admitió tras el partido Mbappé a las cámaras de TF1. "No hay que preocuparse, nunca hay que preocuparse. Hay que estar orgulloso e intentar mejorar".



El equipo entrenado por Didier Deschamps fue superior, con mejores ocasiones y más volcado en el ataque que los locales, pero una buena jugada aislada sirvió a Austria para adelantarse y dominar en el marcador.



En el segundo tiempo, los franceses se volcaron sobre la portería brillantemente defendida por Patrick Pentz y la entrada de Mbappé a falta de media hora para el final revitalizó al ataque de los 'Bleus'. La superestrella del París Saint-Germain logró anotar el empate y a punto estuvo de lograr minutos después el tanto de la victoria (88).



"No logramos anotar ese segundo gol, sobre todo eso es una pena", lamentó Deschamps al canal TF1. "Los jugadores no han sido recompensados por todo lo bien que lo han hecho".



En Copenhague, Dinamarca aspiraba a un tercer triunfo que les disparase al frente de la clasificación de la llave, pero se vio sorprendida por Croacia, que se llevó la victoria con un solitario tanto de Mario Pasalic (70).

- Modric solo medio partido -

El centrocampista del Atalanta aprovechó un error en la marca de la defensa danesa tras un saque de esquina para batir a Kasper Schmeichel cuando el encuentro enfilaba su tramo final.



Los daneses, que se habían impuesto en sus visitas a Francia y Austria (en ambos casos por 2-1), buscaron el empate hasta el final y consiguieron marcar por medio de Jonas Wind, pero el tanto fue anulado por fuera de juego del delantero del Wolfsburgo (87).



En la primera parte, el árbitro ya había anulado otro tanto de los daneses por una falta de Andreas Cornelius sobre el defensor croata del Atlético de Madrid Sime Vrsaljko (42).



La victoria de los balcánicos tiene más mérito aún por el hecho de que el seleccionador Zlatko Dalic dio descanso a muchas de sus estrellas, entre ellas Luka Modric, que solo jugó la segunda parte.



Tras la tercera jornada, Dinamarca lidera la llave con 6 puntos, seguida de Austria y Croacia con 4 y cierra la campeona del mundo Francia con 3 y sin conocer la victoria en tres partidos.



Los austríacos visitarán Dinamarca durante la cuarta y última jornada de la presente ventana internacional el lunes, mientras que Francia recibirá en el Stade de France a Croacia.