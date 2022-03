¿Lewandowski o Zlatan?: el duelo Polonia vs Suecia que dejará a un goleador sin Mundial

Robert Lewandowski o Zlatan Ibrahimovic: hoy, uno de los dos grandes jugadores europeos dirá adiós al Mundial después de la final de la repesca Polonia-Suecia (1:45 p.m.), probablemente para siempre a vista de sus edades.



Para ‘Ibra’, que cumple los 41 años en octubre semanas antes del torneo de Catar (21 noviembre al 18 diciembre), esta es a ciencia cierta su última oportunidad de participar en la competición planetaria.



‘Lewy’, con 33 años, se encuentra todavía en su pico de forma, pero nadie sabe si llegaría a 2026 ni a qué nivel lo haría.



Hoy, el goleador del Bayern y mejor jugador Fifa en 202 y 2021 será el capitán y la punta de lanza de Polonia, delante de su público en Chorzów.

Después de sentir un dolor en la rodilla la semana pasada y de haber seguido un programa aligerado, Lewandowski volvió al entrenamiento con el equipo el domingo.



Ibrahimovic por su cuenta no llega en condiciones. Primero lesionado y después relegado al banquillo, apenas ha jugado con el AC Milan desde mediados de enero. Estuvo suspendido en la semifinal de la repesca, ganada por Suecia en la prórroga contra República Checa (1-0).



El sueco ve las cosas a su manera. “Un Mundial sin Zlatan no es un Mundial”, declaró en 2018. Volvió a regalar una de sus frases la semana pasada, al afirmar: “Juego hasta que alguien mejor que yo llegue. Por eso sigo jugando”.



El seleccionador Janne Andersson le devolvió ayer a la realidad: “Zlatan es un arma para nosotros, pero no puede jugar todo el partido”, declaró. “Tiene para un buen número de minutos en las piernas, pero cuántos, es duro de determinar. No será titular en el partido, incluso si es muy probable que entre en juego”.



Esta final de la repesca tiene también un aura de revancha para los polacos. El 23 de junio en San Petersburgo, durante el último partido de la fase de grupos de la Eurocopa, Lewandowski respondió con un doblete a los dos goles de Emil Forsberg, atacante del Leipzig.



Suecia se impuso finalmente (3-2) en el tiempo añadido, gracias a un gol de Viktor Claesson, eliminando a Polonia en la primera ronda.



“Va a ser difícil”, pronosticó Forsberg, acostumbrado a enfrentarse a Lewandowski en los campos de la Bundesliga. “Ganamos el año pasado, así que tendrán ganas de revancha. Volver a golpearlos sería algo especial”.



Antes incluso del pitido inicial de hoy, la tensión ya ha subido un nivel. A Suecia no le gustó que Polonia se clasificara automáticamente a la final, después de que la Fifa excluyera al rival de los polacos, Rusia, por la guerra en Ucrania.



“Debería aplicarse el principio de jugar en las mismas condiciones, es decir, jugar y ganar dos partidos de competición para llegar a la fase final de la Copa del mundo”, estimó Hakan Sjöstrand, presidente de la federación sueca. La decisión de la Fifa es “completamente insensata desde un punto de vista deportivo”, recalcó Janne Andersson.