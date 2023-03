Lesiones, derrotas y pitos a Lionel Messi: el PSG se desmorona en el remate de temporada

Pitos a Lionel Messi en el Parque de los Príncipes, siete derrotas en 2023 y la enfermería llena... El París Saint-Germain afronta un final de temporada en caída libre, a pesar de que es líder del campeonato francés con siete puntos sobre el Marsella.



Galtier pierde la brújula

Tras una primera parte de la temporada prometedora, el equipo dirigido por Christophe Galtier se ha derrumbado tras el Mundial, culminando su crisis con la eliminación en octavos de la Champions ante el Bayern Múnich (1-0 y 2-0).



El técnico cambió la táctica, regresando a la defensa de tres por la que había optado al principio de curso. Incluso contra el Rennes aparecieron cuatro centrales en su retaguardia.



Galtier no busca "excusas", sí "explicaciones", señalando a los ocho lesionados ausentes el domingo en la derrota 2-0 ante el Rennes, entre ellos los pilares Marquinhos, Sergio Ramos, Presnel Kimpembe y Neymar.



En el club parisino no ha gustado que el técnico señale los errores de los jóvenes de la plantilla y proteja a veteranos como Marco Verratti, decepcionante en los momentos importantes.



Messi, alejado del público

Tras conquistar el planeta con Argentina, Lionel Messi no ha sido capaz de mantener el nivel con el PSG, lo que ha provocado su alejamiento del público.



Algunos pitos acompañaron su nombre el domingo cuando anunciaron las alineaciones en el Parque de los Príncipes y en varias acciones de una actuación decepcionante.



'La Pulga' regresó solo a los vestuarios mientras sus compañeros agradecían el apoyo a los aficionados.



A tres meses de cumplir 36 años, el campeón del mundo no ha renovado su contrato que finaliza este curso. Entre los destinos que maneja, según la prensa, un regreso a Barcelona, seguir los pasos de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita o un 'retiro dorado' en Miami.



Incluso el club, que en un primer momento parecía convencido para renovarlo, duda ahora si merece la pena hacer una inversión de esta dimensión por un jugador que no ha sido decisivo en los momentos clave.



Mbappé y la tentación de salir

Con Messi más fuera que dentro y Neymar lesionado lo que resta de temporada, el proyecto se centraría por fin en Mbappé.



La estrella en busca de récords corre el riesgo de perder la paciencia ante un equipo incapaz de llevar a cabo una verdadera reconstrucción. "Nuestro máximo es este", declaró tras la dura eliminación ante el Bayern, con el PSG muy lejos de pelear realmente por el pase a cuartos.



Al ídolo del Parque de los Príncipes le queda un año de contrato, pero la dirección tiene que convencerle de que es posible ganar la Liga de Campeones en la capital francesa. Si no renueva, será libre en 2024.



Una dirección superada

Las imágenes de Luis Campos, director de fútbol, y de Nasser Al-Khelaïfi, presidente del club, desolados en el palco durante la derrota ante el Rennes corrieron por las redes sociales.



Ninguno de los dos quiso atender a la prensa para hacer balance de la situación. Y una vez más fue Galtier el que respondió sobre el supuesto abandono de Messi de un entrenamiento la semana pasada. El técnico argumentó que tenía unas molestias.



¿Puede perder el título?

Eliminado también en los octavos de la Copa por su gran rival, el Marsella, al PSG solo le queda pelear por la Ligue 1.



Tiene un margen suficiente, siete puntos, pero quedan diez partidos por disputar, los tres próximos ante rivales duros como Lyon, Niza y Lens. Si continúa la desconexión, el Marsella está al acecho.