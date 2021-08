Leonardo: "Si Mbappé quiere marcharse, se irá, pero bajo nuestras condiciones"

El París Saint-Germain dijo "no verbalmente" a la oferta del Real Madrid por Kylian Mbappé, explicó este miércoles el director deportivo Leonardo, añadiendo que la cantidad de 160 millones de euros "no es suficiente", y recordando que el club desea "conservar" a su jugador.



"Nuestra posición siempre ha sido conservar a Kylian, renovar su contrato" que termina en junio de 2022, precisó el dirigente brasileño a algunos medios incluida la AFP, considerando el comportamiento del club español como "irrespetuoso, incorrecto e ilegal".



Sin embargo, si Mbappé "quiere marcharse, no vamos a retenerlo, pero se irá bajo nuestras condiciones", insistió Leonardo.



"Si un jugador quiere irse, se irá, el club, el proyecto, están por encima de todos", añadió, precisando que el PSG lo "ha hecho todo" para convencerlo de quedarse, agregó.



"Verbalmente hemos dicho no" al Real, aseguró Leonardo, quien considera que esta oferta del conjunto 'merengue' en torno a los 160 millones de euros es "una estrategia, para tener un no de nuestra parte y así dirán que lo han intentado todo".