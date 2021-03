Álvaro Morata dio indicios sobre el futuro de Cristiano Ronaldo

Alejandro Cabra Hernandez

El delantero de la Juventus y de la selección española Álvaro Morata concedió este miércoles que "podíamos estar más felices" Cristiano y él en la Juventus tras perder varios objetivos y aseguró no saber si el astro luso quiere irse.



"Podíamos estar más felices porque ha sido un año complicado porque por pequeños detalles la mayoría de nuestros objetivos han quedado difíciles o los hemos perdido", dijo Morata en la rueda de prensa previa al encuentro contra Grecia de clasificación para Catar-2022.



Morata contestaba así al ser preguntado si veía feliz a Cristiano en la 'Juve'.



"Lo veo bien. Cuando estás acostumbrado a jugar los cuartos de Champions es difícil, para él y para mí, pero hay que mirar los objetivos que tenemos por delante y que no ha acabado la temporada", dijo Morata.



El delantero español también negó saber si Cristiano puede pensar en dejar la Juventus.



"No tengo ni idea. No hablo con él de fútbol, hablamos de fútbol cuando tenemos que preparar los partidos", dijo Morata.



"En la vida puede pasar cualquier cosa, ojalá se quede allí (en la Juventus) y yo pueda estar para verlo porque a uno le gusta jugar con los mejores, ojalá pueda tenerlo cerca el año que viene", añadió el delantero de la Roja.