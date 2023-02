Leipzig-Manchester City e Inter-Oporto, los duelos de este miércoles en la Champions League

Derrotado por el Leipzig en la fase de grupos la pasada temporada, Manchester City deberá no confiarse demasiado en el campo del club alemán el miércoles, igual que el Inter de Milán frente al Oporto, en los dos últimos partidos de ida de octavos de final de la Liga de Campeones.



Si en la edición de 2021-2022, la primera confrontación había terminado claramente favorable al City en Mánchester (6-3), el delantero francés del RB, Christopher Nkunku, había brillado marcando un triplete.



En el segundo partido, los alemanes se habían impuesto en Leipzig por 2-1, en un duelo sin nada en juego para los ingleses, ya clasificados.



City, que se reforzó después con la llegada de la estrella noruega Erling Haaland, competirá contra el equipo liderado por Nkunku, que regresó el pasado fin de semana tras tres meses de ausencia, pero quien, aún renqueante, iniciará el partido ante el City desde el banquillo en el mejor de los casos.



"'Cristo' solo pudo participar en una parte del entrenamiento porque ya ha reaccionado muscularmente, después de la carga de trabajo que tuvo contra el Wolfsburgo", explicó Marco Rose.



"Estuvo claro para nosotros que no podía arrancar el partido contra el City. Ahora, habrá que ver cómo evolucionan esos problemas, y ver si simplemente puede estar entre nosotros mañana. Es nuestro deseo, pero no queremos tomar riesgos porque tenemos todavía muchos otros partidos", añadió el técnico.



Lesionado en la rodilla izquierda y privado del Mundial de Catar, el francés jugó una veintena de minutos frente al Wolfsburgo y ofreció un pase decisivo a Konrad Laimer para el segundo tanto (3-0).



Leipzig cuenta con el talento y la eficacia de su delantero, como en el último duelo contra Haaland. En abril de 2022, Nkunku llevó en volandas al Leipzig en campo del Borussia Dortmund, donde jugaba todavía el noruego.



El francés había marcado un gol, al que había añadido dos asistencias (4-1), mientras que el noruego no había destacado.



Sin clasificarse para el Mundial con Noruega, Haaland se consuela con sus 26 goles en la Premier y 5 en la Champions.



El delantero escandinavo marcó el tercer gol de su equipo en el reciente choque entre City, segundo en la Premier League, y el líder Arsenal (3-1), pero se mostró gris contra el Nottingham Forest (1-1) el sábado.



El otro partido del miércoles, entre el Inter de Milán y el Oporto, será también la ocasión de un reencuentro, el de los entrenadores Simone Inzaghi y Sergio Conceiçao, excompañeros de la Lazio de Roma a finales de la década de 1990 y de principios de la de 2000.



En un grupo difícil que incluía al Bayern y al FC Barcelona, el Inter de Inzaghi logró clasificarse terminando segundo detrás de los alemanes, mientras que el Oporto de Conceiçao fue primero de su llave, delante del Club Brujas belga, para dejar eliminados a Atlético Madrid y Bayer Leverkusen.



Distanciado por quince puntos por el Nápoles en Serie A, el Inter espera llegar lejos en Champions, donde no alcanza los cuartos desde 2011, el año que siguió al de su último título en la competición (2010), en la era José Mourinho.



Fue también con el entrenador portugués cuando el Oporto ganó su segunda y última Liga de Campeones en 2004.



Un título en el que Pepe, que tenía 21 años entonces, había participado. De regreso a Oporto en 2019, el inamovible defensa se apresta a celebrar sus 40 años el 26 de febrero.