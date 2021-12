Leandro Mafla: “Mi papá (Guigo) no da opción de rendirse”

El Rayo Vallecano parece ser el equipo ideal para los colombianos. Además de Falcao García y Mauricio Arboleda en el primer equipo, en las categorías inferiores hay otros cuatro nacionales abriéndose paso en este equipo de Madrid.



Uno de ellos es Leandro Mafla, hijo del exjugador del Deportivo Cali y América Édison 'Guigo' Mafla, quien a punta de goles se mantiene en la cuarta división del Rayo.



Leandro, a diferencia de su padre que era volante zurdo, juega de 9, aprovechando su físico para encarar a los fuertes zagueros contrarios y para hacer goles, que es su costumbre.



Pero su vida no gira en torno al fútbol únicamente. Al estar en un equipo modesto y en tercera división, los ingresos no son los esperados. Esa situación ha hecho que mantenga su trabajo de mesero en un bar de Madrid para asegurar unos euros que garanticen calidad de vida.



Leandro habló con El País sobre sus expectativas en el fútbol y lo que es ser hijo de un ídolo de Cali y América.



Siendo hijo del 'Guigo' Mafla se supone que la pasión por el fútbol comenzó desde la propia cuna...

Sí, mi papá siempre me llevaba al estadio y me entraba a la cancha. Yo estaba con él y con el equipo en el momento de los himnos. Ahí empezó todo, mi papá me cuenta que de pequeño pedía siempre un balón y que llegó un momento en que la casa estaba llena de balones. Pero mis papás nunca me obligaron a nada, todo nació por ver el amor que la gente le tenía a mi papá cuando era futbolista.



¿En qué escuelas de fútbol estuvo en Cali?

Mis primeros pasos los di en la Andrés Sanín con el profesor Prudencio Viveros; de ahí pasé a Morumbí de Hárold Lozano, luego volví a Andrés Sanín, llegué después a la Sarmiento Lora con los ‘profes’ John Tierradentro, Leonardo Fabio Moreno y Carlos Alberto Liloy. Allí cumplí un ciclo porque di el salto a la Sub 20 del Deportivo Cali con el profe 'Checho' Angulo. Pero no tuve mucha participación y al final el ‘profe’ me dijo que no iba a contar más conmigo.



Tuvo que haber sido un duro golpe para su papá que no lo dejaran en el Cali...

Sí, bastante; cuando llegué a casa ese día, le dije que el ‘profe’ no iba a contar más conmigo; se puso triste y le dio rabia porque decía que cómo sacaban a “mi hijo” de la institución sin darle una oportunidad. Para mí también fue muy duro porque pasé mucho tiempo entrenando solo. El ‘profe’ ya tenía su equipo definido y a mí me mandaba a correr a otro lado. Llegó un momento en que nos cogió a varios jugadores y nos dijo que no nos iba a tener en cuenta.



¿Cómo se dio su llegada a España?

Después de salir del Deportivo Cali decidí entrenar con un amigo en el Parque de El Ingenio. Ahí conocimos a Edwin Congo, el exjugador del Real Madrid, y nos empezó a entrenar durante varios días. Así se dio la oportunidad porque vio algo en mí y me dijo que quería contar conmigo para probar suerte en España.



¿Llegó de una vez al Rayo Vallecano?

Yo llegué primero a un equipo que se llama Club Deportivo Coslada, luego pasé a otro que se llama San Roque, después me fui para Valencia y allá me fue bien. Pero veía que pasaba el tiempo y la oportunidad de probar en un equipo importante no llegaba. Cumplí 24 años y dije que si no resultaba nada, me iba a dedicar al trabajo, porque yo acá soy mesero en un bar. En el trabajo donde estaba conocí una gente, uno de ellos me contactó con un entrenador del Rayo Vallecano. Pedí que me dejaran entrenar, me hicieron la prueba y a los tres días me dijeron que querían contar conmigo.



¿Qué posibilidades hay de ascender de categoría?

Yo estoy en cuarta división, pero en el segundo equipo, que es tercera división, solo dejan jugar a menores de 23 años y yo tengo 25. Es un poco complicado porque la institución tiene unas reglas que hay que cumplir. Pasar al equipo profesional es difícil porque sería prácticamente saltar dos categorías, o que directamente el entrenador lo vea a uno y lo invite a trabajar en el primer equipo, pero es complicado.



¿En la cuarta categoría cómo le ha ido?

La pasada temporada quedé de goleador con 23 anotaciones. En esta voy bien encaminado. Si nos podemos a ver las cosas, con mis números era para que me dieran la posibilidad de subir de categoría, pero no se ha dado. Solo me queda trabajar y estar bien en caso de que cuenten conmigo.



¿Va a seguir en el Rayo o está mirando otras opciones?

Estoy viendo a ver qué opciones aparecen en Colombia o México para seguir con mi carrera. Con los directivos del Rayo tengo poco contacto, pero ya hablé con el entrenador de mi categoría y le dije que si las cosas no se daban, tocaría buscar opciones. Ahora lo importante es seguir haciendo goles y después tocar puertas.



¿Qué le aconseja su papá?

Él no da opción de rendirse, me dice que siga trabajando, que algo sale. Siempre me pide que sea humilde, que trabaje, que respete a la gente, que entrene definición, que si me dicen que hay que hacer 20 abdominales, que haga 40 o 50. Es una bendición tenerlo al lado, siempre aconsejándome.



¿Ha hablado con Falcao y con Iván Arboleda, que están en el Rayo?

Con Falcao tuve un acercamiento hace poco; varios compañeros estuvimos compartiendo con él, y nos preguntó que dónde vivíamos, le dije que mi papá era 'Guigo' Mafla y luego me invitó a cenar. Con Iván Arboleda tengo más cercanía. Muchas veces me lo encuentro cenando y hablamos un rato. Yo no los molesto, los dejo tranquilos porque hay que dejarles su espacio.



¿Cómo ve el momento de Falcao?

Le ha dado un plus al equipo; yo le preguntaba hace poco a un compañero de él con quien me hablo mucho, Unai López, que qué energía transmitía Falcao y que cómo era en el campo, y me decía que era un caballero, un señor, que tiene algo que transmite credibilidad. Acá la gente lo quiere y más porque ha hecho goles.



Datos

Leandro Mafla nació en Cali, tiene 25 años y tuvo un paso fugaz por la cantera del cuadro azucarero.



Aunque le ha ido bien en la cuarta división del Rayo, el reglamento del equipo español le impide saltar por lo menos a la tercera división, que es la más cercana al plantel profesional.



En tercera juegan menores de 23 años. Esa situación lo ha obligado a mirar opciones bien sea en Colombia o México.



El padre de Leandro, Édison 'Guigo' Mafla, salió campeón con el Deportivo Cali y con el América.