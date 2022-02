¿Le sonará o no? El Inter Miami vuelve a abrir las puertas a Lionel Messi para el futuro

El Inter Miami, equipo copropiedad de David Beckham, sigue siendo optimista en poder atraer a la MLS al astro argentino Lionel Messi cuando salga del París Saint-Germain, declaró este viernes otro de los dueños de la franquicia.



"Leo Messi sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo, sus habilidades no han disminuido", dijo Jorge Mas, copropietario y director ejecutivo del Inter en declaraciones al diario Miami Herald.



"Yo creo, y David (Beckham) tiene relación con él, que si deja el PSG, en el momento en que lo deje, nos encantaría que Lionel Messi fuera jugador del Inter Miami y formara parte de nuestra comunidad. ¿Puede suceder? Nosotros empujaremos. Soy un optimista de corazón. ¿Puedo ver que eso ocurra? Es una posibilidad", afirmó Mas.



En su turno, Beckham fue más cauto al pronunciarse sobre esa posibilidad y recalcó que su gran objetivo es que el Inter Miami se convierta en un equipo ganador en la nueva temporada de la liga norteamericana, que se inaugura el sábado.



"Siempre he dicho que quiero que los mejores jugadores estén en nuestro club y jueguen con nuestra camiseta", afirmó. "Por desgracia, a veces puede ser algo malo. Pero la mayoría de las veces es algo bueno".



"Al final se trata de ganar, ya sea con los jóvenes o con estrellas. Nuestros aficionados estarán contentos si tenemos estrellas en el equipo, pero estarán aún más contentos si ven a jugadores jóvenes que pasan por nuestra academia y levantan la Copa MLS", zanjó el exjugador del Manchester United y la selección inglesa.



El Inter Miami, que debutó en la MLS en 2020, ha llevado a cabo algunos de los fichajes más sonados de los últimos años en la liga, especialmente los del argentino Gonzalo Higuaín y el francés Blaise Matuidi.



El equipo de Beckham, sin embargo, no ha logrado todavía clasificar a los playoffs y acaba de descartar para esta campaña a Matuidi, cuyo fichaje le costó una multa de la MLS por incumplimiento de la normativa salarial.



A su vez, el Inter es el equipo que más se ha relacionado con una posible llegada a la MLS de Lionel Messi, de 34 años.



Antes de firmar en 2021 su actual contrato con el París Saint-Germain, de una duración de dos temporadas y otra opcional, Messi expresó su ilusión de jugar en un futuro en Estados Unidos.