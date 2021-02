¿Le celebran Duván y Muriel? Benzema se perdería el partido frente al Atalanta

Daniel Molina Durango

El delantero del Real Madrid Karim Benzema podría perderse el partido de su equipo en Champions contra el Atalanta de Duván Zapata y Luis Fernando Muriel la próxima semana, después de que su entrenador Zinedine Zidane confirmase este viernes la lesión del delantero francés.



"Tiene una molestia, surgió ayer y no va a estar con nosotros en Valladolid. Veremos la semana que viene. A partir del domingo, del lunes, veremos cómo evoluciona la molestia", afirmó Zidane en la conferencia de prensa previa al partido del conjunto blanco ante el Valladolid.



Benzema no participó en el entrenamiento de este viernes. El club no ha emitido por el momento ningún parte médico sobre el problema físico del delantero galo.



El Real Madrid disputa el próximo miércoles la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones en Bérgamo ante el Atalanta.



La baja de Benzema podría ser sensible ya que el delantero suma 17 goles esta temporada entre todas las competiciones, y se hallaba en un buen momento de forma.

Preguntado sobre Erling Haaland y Kylian Mbappé, después de sus exhibiciones esta semana en Liga de Campeones ante el Sevilla y el FC Barcelona respectivamente, Zidane respondió: "Veremos. Son jugadores muy buenos, como son Messi y Cristiano, Neymar… y todos los jugadores que son muy buenos. Ellos son muy jóvenes y demuestran que son jugadores de presente y futuro".