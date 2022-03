Las reacciones de Rafael Dudamel y Guillermo Burdisso tras conocerse el grupo de Libertadores 

Este viernes se dio a conocer el grupo del Deportivo Cali en la Copa Libertadores 2022. El campeón de Colombia se enfrentará al Boca Juniors de Argentina, Corinthians de Brasil y el Always Ready de Bolivia.



"Me parece que es un grupo muy competitivo. Saber que vamos a enfrentar a un par de grandes clubes es entender que vamos a jugar en la elite, hay que jugarlo con mucha grandeza. Luego de este duro inicio de nuestro torneo estamos fortaleciendo todo los futolístico", expresó Rafael Dudamel.



Al equipo boliviano Always Ready juega en un territorio que está a 3225 m sobre el nivel del mar.



"Jugar a la altura de la Paz significará para nosotros lo complejo de jugar en esta condición. Los equipos locales ahí siempre se hacen fuertes con los equipos de otros países", comentó Dudamel.



Por otro lado, el técnico 'Azucarero' habló sobre el pasado de 'Teo' en el fútbol argentino, ya que el partido más atractivo del grupo es con Boca Juniors, 6 veces campeón de la Libertadores.



"'Teo' tiene un pasado maravillosos y exitoso con River Plate, todos sabemos el cariño y el respeto que tiene 'Teo' con el millonario y ahora enfrentar a Boca va a ser un 'morbo' futbolístico y será un partido muy bonito", dijo el entrenador del Cali.



Como era de esperarse, Dudamel compartió sus sensaciones de volver a Copa Libertadores con el Deportivo Cali, ahora como técnico.



"Tengo maravillosos recuerdos de la Copa en el año 1999 cuando llegamos a la final y perdimos en penales contra el Palmeiras y que buena oportunidad para revivir todos esos momentos. Le digo al hincha que los disfrute".



Por último, el zaguero central Guillermo Burdisso, al igual que Teófilo Gutiérrez, son dos jugadores que ya saben lo que ser campeón de este torneo y también compartió sus sensaciones del volver a estar en una Libertadores.



"Queremos hacer una fase de grupos donde el objetivo principal será clasificar a octavos. Esperamos llegar a la última fecha con posibilidad de seguir en el torneo. Será muy difícil pero tenemos buenos jugadores para hacerlo", declaró Burdisso.

En redes sociales se compartió este video donde los jugadores del Cali se ven eufóricos por el grupo de la Libertadores.