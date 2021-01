Lanús-Defensa y Justicia, final argentina con pasaje a la historia grande en la Suramericana

Juan Carlos Pamo

Lanús, con más experiencia en grandes citas, y Defensa y Justicia, novato en finales internacionales, animarán el sábado la finalísima de la Copa Sudamericana-2020, un torneo acaparado por los argentinos que se jugará en el estadio Mario Kempes, en Córdoba (centro).



Lanús va en busca de su segunda Copa Sudamericana, luego de su primera conquista en 2013, y su tercer trofeo internacional, ya que también fue campeón de la extinta Copa Conmebol-1996, mientras que más cerca en el tiempo fue subcampeón de la Copa Libertadores-2017.



La definición del torneo continental promete un duelo abierto entre dos equipos de vocación ofensiva, más allá de que Lanús se ha revelado por sus contraataques punzantes y precisos, y el 'Halcón' se mostró como un conjunto dinámico, con buen manejo del mediocampo y variantes en ataque.



Los dos finalistas también difieren en sus propuestas con Lanús confiando hace años en un entrenador surgido de la casa como Luis Zubeldía, con la idea de apostar por las divisiones juveniles, más allá de sus dos experimentados como el inoxidable delantero José Sand, de 40 años, y otro atacante como Lautaro Acosta.



Del otro lado, Defensa eligió contratar entrenadores de escasa experiencia como Hernán Crespo, y conformar su plantel con algunos juveniles y varios futbolistas que no han sido tenidos en cuenta por otros clubes, como el goleador Braian Romero, con pasado en Independiente, y Walter Bou, cedido por Boca.



Una audacia institucional que Crespo busca replicar en el campo de juego.



"Defensa y Justicia quiere ser protagonista, dueño de su propio destino, eso es lo que queremos demostrar mañana independientemente de lo táctico" , aseguró el exgoleador albiceleste.



En la ruta hacia la final, Lanús superó sucesivamente a la Universidad Católica de Ecuador (3-0 y 0-2), el brasileño Sao Paulo (3-2 y 3-4, por gol de visitante) , al boliviano Bolívar (1-2 y 6-2) y a los argentinos Independiente (0-0 y 3-1) y Vélez Sarsfield (1-0 y 3-0).



De su lado, Defensa entró en segunda ronda en la Copa Sudamericana como uno de los terceros de la zona de grupos de la Libertadores y en el camino dejó al paraguayo Sportivo Luqueño (2-1 y 1-1), a los brasileños Vasco da Gama (1-1 y 1-0) y Bahía (3-2 y 1-0), y al chileno Coquimbo Unido (0-0 y 4-2).



Para la finalísima, Lanús tendrá una baja importante, ya que Lautaro Acosta quedó al margen por acumulación de amonestaciones.



"Para llegar a una final se necesita de todos. Tendremos que demostrar que esto es un equipo, no se trata de un hombre", advirtió Zubeldía en rueda de prensa este viernes sobre la ausencia del capitán. "El secreto está en no claudicar, en siempre estar preparado", agregó.



"Defensa es un equipo que tiene tenencia y aprovecha espacios, pero si tenemos que esperar, lo haremos, y si tenemos que salir a manejar el ritmo, lo podemos hacer", opinó el volante de Lanús Facundo Quignon.

Del lado del 'Halcón', el defensor Adonis Frías está confiado en dar sorpresa.



"Ellos salen de contragolpe, nosotros vamos a tratar de hacer nuestro juego, teniendo la pelota para crear los espacios. Desde hace semanas el plantel está muy bien, con muchas ganas y esperemos que en la final salga todo de la misma manera que en los partidos anteriores", dijo en la semana previa a la final.



Una visión optimista que comparte todo el equipo, convencido de que la mayor experiencia de Lanús en la arena internacional tiene un peso relativo.



"En las finales hay otros condimentos que terminan determinando el resultado", dijo el arquero Ezequiel Unsaín, en rueda de prensa este viernes.



"Si bien sabemos que somos muchos jóvenes, muchos jugamos nuestra primera final internacional, creemos muchísimo en lo que podemos hacer", agregó.



El encuentro decisivo se jugará el sábado 23 desde las 3:00 p.m., con arbitraje a cargo del venezolano Jesús Valenzuela, reemplazante del uruguayo Leodan González, que dio positivo al covid-19, mientras que el VAR estará a cargo del chileno Julio Bascuñán.



El ganador de la Copa Sudamericana se clasificará directamente a la Copa Libertadores-2021, y también disputará la Recopa Sudamericana contra el ganador de la final de la Libertadores-2020 que sostendrán los brasileños Palmeiras y Santos.