LaLiga denuncia a PSG y Manchester City ante la UEFA

La Liga española ha presentado sendas denuncias ante la UEFA contra el París Saint-Germain y el Manchester City "por infringir las normas de fair play financiero", anunció este miércoles el campeonato español.



LaLiga, órgano que rige el campeonato español, presentó una denuncia contra el Manchester City en abril y ahora otra contra el PSG "por entender que estos clubes están incumpliendo de forma continua la actual normativa de fair play financiero".



"Ya hemos denunciado al Manchester City y esta semana lo haremos con el PSG", había adelantado el lunes, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, en un acto.



Tebas aludió entonces a operaciones como la renovación de Kylian Mbappé por el PSG.



Según el nuevo contrato de Mbappé con el PSG, el club pagará entre 40 y 50 millones de euros (entre 42 y 52 millones de dólares) anuales al jugador en concepto de salario por cada una de las tres temporadas que ha firmado.



"El consentir este tipo de operaciones fuera de mercado es una barbaridad", afirmó Tebas, asegurando que "no lo hago por defender al Real Madrid, sino por el fútbol europeo. No sólo por el Real Madrid o el fútbol español".



"Estas prácticas alteran el ecosistema y la sostenibilidad del fútbol, perjudican a todos los clubes y ligas europeas, y solo sirven para inflacionar el mercado de forma artificial, con dinero no generado en el propio fútbol", afirmó LaLiga este miércoles en un comunicado.



El organismo que preside Tebas, considera que "la financiación irregular de estos clubes se realiza, bien a través de inyecciones de dinero directas o bien a través de contratos de patrocinio y de otro tipo que no se corresponden con condiciones de mercado ni tienen sentido económico".



Junto a estas acciones, LaLiga también ha contratado abogados en Francia y Suiza para llevar a cabo "acciones administrativas y judiciales ante los órganos franceses competentes y ante la Unión Europea".



"En Suiza LaLiga está estudiando diferentes opciones de representación con motivo de eventuales conflictos de interés de Nasser Al-Khelaïfi derivados de sus diferentes roles" como presidente del PSG, miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA, presidente de la Asociación de Clubes Europeos (ECA) y presidente de la cadena BeIN Sports.