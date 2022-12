La velación de Andrés Balanta será este sábado en la tarde en la sede Alex Gorayeb del Deportivo Cali 

El cuerpo sin vida de Andrés Balanta, jugador fallecido el martes cuando entrenaba con Atlético Tucumán de Argentina, arribo este sábado a Cali para su posterior velación.



Deportivo Cali dispuso de todo para la velación de Balanta en su sede administrativa de la Avenida Vásquez Cobo.



Tras la llegada en la mañana de este sábado del cuerpo del exjugador azucarero, la velación será desde las 2:00 p.m. hasta las 8:00 p.m., para la despedida de aficionados y socios del equipo.



La plantilla profesional, así como los directivos del Deportivo Cali, también acompañarán la jornada de velación en la que se espera una masiva presencia de aficionados del fútbol.



Este sábado se confirmó que el sepelio del canterano del Deportivo Cali, campeón de Liga en diciembre del 2021, se llevará a cabo este domingo en el sur de la ciudad.



Los motivos de su repentino fallecimiento aún son materia de análisis por parte de los médicos en Tucumán, aunque un primer resultado de la autopsia que se le hizo indicó que habría sido por una afección cardíaca.



El jugador se derrumbó el martes cuando apenas iniciaba el entrenamiento con su equipo, y tras los primeros trabajos de reanimación, que no fueron positivos, se optó por llevarlo de manera urgente a un centro médico cercano.



Allí tampoco reaccionó y 40 minutos después fue declarado muerto.

“Todo pasó muy rápido, algo inesperado; se derrumbó y tratamos de reanimarlo, pero no hubo respuesta, es algo muy duro para nosotros”, dijo el técnico Pusineri el mismo día de los hechos.



El entrenador fue artífice de la llegada de Balanta al Atlético Tucumán este año, después de haber coincidido en el 2019 en el Deportivo Cali.



En el equipo argentino no era titular indiscutido, pero casi siempre entraba en los segundos tiempos, dependiendo de las circunstancias de los partidos.



Balanta había llegado la semana pasada a Argentina para iniciar pretemporada con Atlético Tucumán, pero tristemente el destino le tenía deparada otra suerte.