La Tocata: "En el fútbol hay mucho machismo, pero seguimos trabajando para cambiar eso": Leicy Santos

Juan Carlos Pamo

En la conmemoración del Día de la Mujer, el espacio La Tocata tuvo como invitada especial a la jugadora colombiana Leicy Santos, figura del Atlético de Madrid femenino.

La volante ofensiva, quien se dio a conocer en nuestro país con Santa Fe, es pieza vital del elenco 'colchonero' que ha sido gran protagonista tanto en la liga española como en torneos continentales.

Sobre el papel de la mujer que ya ocupa un papel protagónico en varios aspectos y profesiones de la vida, la futbolista colombiana comentó que "en todos los deportes y en el futbol hay mucho machismo, seguimos estando un poco a la sombra, pero se viene trabajando para cambiar esa situación. Cada vez la mujer es más protagonista en nuestros ámbitos laborales y con el paso de tiempo todo será más equitativo".

Leicy salió muy temprano de su tierra natal, el municipio de Lórica, en Córdoba​, siempre con el firme propósito de destacarse en el fútbol

"Siempre soñé y visualicé que a través del deporte iba a salir adelante. Cuando llegaron las oportunidades las tomé y eso me ha ayudado para llegar al fútbol internacional", acotó Santos.

Pero su lucha diaria por lograr cosas importantes en su vida, la ha llevado a crear una fundación en su municipio y que le brinde herramientas para esas niñas que sueñan con seguir los pasos de ella.



"En Lórica tengo una fundación que se creó para apoyar a las niñas de mi población para que tenga oportunidades de salir adelante y que en su momento yo no las tuve. Este es un camino de muchos tropiezos, pero los frutos llegan gracias por el esfuerzo", explicó la jugadora.

Leicy arribó en agosto de 2019 al Atlético de Madrid y al poco tiempo se convirtió en figura gracias a su desempeño y goles. Sobre lo que ha sido esta experiencia en la Liga de España, la jugadora de 24 años indicó que "el ambiente en España es diferente. El fútbol acá está mejor estructurado. Acá la competencia es cada ocho días, se entrena seis días a la semana, depende de los compromisos. El patrocinador es distinto al que tiene la liga masculina. La Federación Española hace un aporte financiero y eso la hace fuerte".

Al ser consultada en La Tocata por lo que ha sido el desarrollo de la Liga femenina en Colombia y que cada vez es de menos tiempo en su realización, Leicy fue enfática en afirmar que "no es serio jugar una liga de mes y medio. Cada año ha tenido menos tiempo de competición. No es la idea y no es lo que debe pasar. Hay escenarios donde no podemos interferir pero se debe tener un apoyo irrestricto y convencimiento de los dirigentes".



"Siempre es incierto el arranque de la Liga femenina de Colombia. Falta querer, falta un proyecto y una estructura de la Liga para que sea atractiva para las firmas inversoras. Es imposible conseguir un patrocinador y el torneo dura solo mes y medio", agregó.



Leicy es unas de las voces autorizadas para manifestar su posición en lo que tiene que ver con la Liga colombiana y junto a otras figuras del balompié femenino como lo son Yoreli Rincón, Isabella Echeverry y Natalia Giraldo, han sido críticas por el poco interés que hay en la dirigencia deportiva del país para consolidar un torneo de largo aliento.



"En el momento en que salimos a hablar de nuestras inconformidades del fútbol femenino, cuando levantamos nuestra voz de protesta, marcó un antes y un después para nosotras. Talento hay en nuestro país, hay muy buenas jugadoras, con grandes capacidades que se deben apoyar", apuntó la mediocampista.

La futbolista que ha estado en todos los procesos de selecciones Colombia desde categorías juveniles, Leyci destacó la presencia en equipos de la Liga ha figuras como Catalina Usme, Tatiana Ariza, Gisela Robledo y Linda Caicedo quienes son figuras de la Liga colombiana. "Vienen detrás un montón de futbolistas que están demostrando su talento".