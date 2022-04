¡La suerte está echada!: se realizó en Doha el sorteo de los grupos para el Mundial de Catar 2022

Este viernes se cumplió con la cita para conocer los ocho grupos que disputarán el Campeonato Mundial de la Fifa Catar 2022, en el centro de exposiciones de Doha, la capital del país sede.



Con la presentación de La’ebb, la mascota oficial del Mundial 2022, comenzó la ceremonia donde se expuso parte de la historia de Catar y también se le rindió un homenaje a los exjugadores que fallecieron en el último tiempo como Diego Maradona, Gerhard Muller, entre otros.



Luego, se dio inicio al sorteo que decidió la suerte de las 29 selecciones clasificadas y de los 3 cupos que todavía faltan por determinar debido a los repechajes entre Escocia vs. Ucrania, Nueva Zelanda vs. Costa Rica y Perú contra el vencedor del duelo Emiratos Árabes y Australia.



Así quedaron conformados los grupos:

Grupo A:

Catar, Ecuador, Senegal y Países Bajos.



Grupo B:

Inglaterra, Irán, Estados Unidos y (Escocia o Ucrania).



Grupo C:

Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia.



Grupo D:

Francia, (Perú, Emiratos o Australia), Dinamarca y Túnez.



Grupo E:

España, (Costa Rica o Nueva Zelanda), Alemania y Japón.



Grupo F:

Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia.



Grupo G:

Brasil, Serbia, Suiza y Camerún.



Grupo H:

Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur.



El partido inaugural será entre Catar vs. Ecuador el 21 de noviembre en el estadio Al Bayt, a las 5:00 a.m. hora colombiana.